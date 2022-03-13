Bánh ngói hạnh nhân giòn rụm - Thơm phức mùi bơ sữa!

Làm bánh ngói hạnh nhân để thưởng thức ngày cuối tuần nhé các chị em.

BÁNH NGÓI HẠNH NHÂN:

Nguyên liệu:

4 lòng trắng trứng gà to

500-600gr hạnh nhân lát

60gr bột hạnh nhân

160gr bơ nhạt tan chảy

60gr bột yến mạch/ bột nguyên cám

210gr đường ăn kiêng

Muối

Cách làm:

- Bắc nồi nước sôi

- Sau đó lấy 1 bát tô cho lòng trắng trứng + đường vào rồi để lên nồi khuấy đều cho tan hết đường

- Sau khi đường tan hết trong lòng trắng, ta cho tất cả các nguyên liệu còn lại trừ hạt chia vào bát đó và đảo đều

- Bật trước lò nướng 170 độ - 15 phút

- Lót giấy nến/ silicon rồi dàn mỏng hỗn hợp trên ra khuôn, càng mỏng bánh càng giòn và chín đều. Sau cùng là rắc đều hạt Chia lên khắp mặt bánh rồi cho vào rãnh giữa của lò nướng!

- Nướng bánh ở 170 độ trong 10 phút cho bánh se khô mặt lại, lấy khay bánh ra để nguội hẳn, sau đó cắt thành hình tùy thích

- Cho bánh vào lò bật 110 độ - 30 phút/ lâu hơn tuỳ lò, chờ bánh vàng giòn thì lấy ra và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!





Nguồn: Fb Trang Tura

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/banh-ngoi-hanh-nhan-gion-rum-thom-phuc-mui-bo-sua-455091.html