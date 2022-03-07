Xôi khúc ăn sáng - Món ngon vừa tiện lợi vừa gọn lẹ!

Làm xôi khúc ăn sáng

BÁNH KHÚC

Nguyên liệu:

1kg gạo nếp

200gr đậu xanh

100gr thịt ba chỉ

300gr lá khúc

200gr bột nếp

100gr bột gạo tẻ

Gia vị: Muối, nước mắm, gia vị, dầu ăn, hành tím, hạt tiêu

Cách làm:

Bước 1:

– Ngâm đậu xanh khoảng 4-5 tiếng đồng hồ rồi đem hấp với 1 nhúm muối cho chín.

– Gạo nếp vo sạch, ngâm nước ấm 8 tiếng rồi vớt ra rổ để ráo nước

Bước 2:

– Rau khúc rửa sạch, xay nhuyễn

Bước 3:

- Cho bột nếp trộn với bột gạo tẻ trộn chung với 1 nhúm muối và 2 muỗng canh dầu ăn

- Đổ phần rau khúc đã xay nhuyễn vào và trộn đều tay

Bước 4:

– Đỗ sau khi hấp chín thì dùng chày nghiền mịn khi đỗ còn nóng.

– Phần thịt ba chỉ thái đem thái mỏng, đem ướp với 1 thìa café nước mắm, ½ muỗng gia vị, hạt tiêu, hành khô băm nhỏ trong khoảng 30 phút cho thấm vị.

Bước 5:

– Bóc 1 củ hành tím, thái mỏng rồi cho vào dầu phi thơm, sau đó cho thịt vào xào săn lại thì tắt bếp.

– Đem trộn tất cả đỗ vào chảo thịt cho đều rồi lấy ra nặn tròn làm phần nhân.

Bước 6:

– Ấn dẹt viên bột rồi cho nhân đậu vào giữa, dùng tay viên kín nhân lại cho tròn.

- Lăn phần bánh qua gạo nếp đã để ráo nước

– Hấp xôi đến khi chín

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Le Phuong Anh

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xoi-khuc-an-sang-mon-ngon-vua-tien-loi-vua-gon-le-453785.html