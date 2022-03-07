Xôi khúc ăn sáng - Món ngon vừa tiện lợi vừa gọn lẹ!

Làm xôi khúc ăn sáng
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BÁNH KHÚC
Nguyên liệu:
- 1kg gạo nếp
- 200gr đậu xanh
- 100gr thịt ba chỉ
- 300gr lá khúc
- 200gr bột nếp
- 100gr bột gạo tẻ
- Gia vị: Muối, nước mắm, gia vị, dầu ăn, hành tím, hạt tiêu
Cách làm:
- Bước 1:
– Ngâm đậu xanh khoảng 4-5 tiếng đồng hồ rồi đem hấp với 1 nhúm muối cho chín.
– Gạo nếp vo sạch, ngâm nước ấm 8 tiếng rồi vớt ra rổ để ráo nước
- Bước 2:
– Rau khúc rửa sạch, xay nhuyễn
- Bước 3:
- Cho bột nếp trộn với bột gạo tẻ trộn chung với 1 nhúm muối và 2 muỗng canh dầu ăn
- Đổ phần rau khúc đã xay nhuyễn vào và trộn đều tay
- Bước 4:
– Đỗ sau khi hấp chín thì dùng chày nghiền mịn khi đỗ còn nóng.
– Phần thịt ba chỉ thái đem thái mỏng, đem ướp với 1 thìa café nước mắm, ½ muỗng gia vị, hạt tiêu, hành khô băm nhỏ trong khoảng 30 phút cho thấm vị.
- Bước 5:
– Bóc 1 củ hành tím, thái mỏng rồi cho vào dầu phi thơm, sau đó cho thịt vào xào săn lại thì tắt bếp.
– Đem trộn tất cả đỗ vào chảo thịt cho đều rồi lấy ra nặn tròn làm phần nhân.
- Bước 6:
– Ấn dẹt viên bột rồi cho nhân đậu vào giữa, dùng tay viên kín nhân lại cho tròn.
- Lăn phần bánh qua gạo nếp đã để ráo nước
– Hấp xôi đến khi chín
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Le Phuong Anh