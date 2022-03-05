Bún cá chấm giòn giòn thanh thanh, ăn vào tiết trời mát mẻ siêu hợp!

Làm bún cá chấm ăn đổi vị
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BÚN CÁ CHẤM GIÒN TAN
Nguyên liệu:
- 1kg cá rô phi
- Muối hạt, giấm ăn
- Rượu trắng
- Rau xà lách, rau mùi, rau thìa là
- Ớt trái, hạt tiêu, nước mắm
- Đường, củ tỏi
- Bột chiên giòn, bột bắp
- Bún lá
Cách làm:
- Cá rô phi rửa sạch với muối và rượu trắng để khử tanh, để ráo. Lọc lấy phần thịt sau đó thái miếng vừa ăn.
- Xóc đều cá với bột chiên giòn trộn cùng bột bắp để tầm 5-10 phút. Chiên giòn cá trên chảo dầu nóng già. Cá chín vàng đều 2 mặt vớt ra để ráo.
- Rau thơm nhặt rửa sạch, để ráo.
- Bún cắt miếng vừa ăn, xếp ra đĩa.
- Tỏi ớt băm nhỏ.
- Pha nước chấm:
- 1.5 muỗng canh nước mắm
- 2 muỗng giấm
- 2 muỗng đường
- 2 muỗng nước lọc
- Khuấy đều cho tan. Cuối cùng cho tỏi ớt băm nhỏ vào. Thêm chút hạt tiêu xay là xong.
- Xếp cá ra đĩa, rau thơm, bún, nước chấm và thưởng thức thôi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thắm Gà