Bún cá chấm giòn giòn thanh thanh, ăn vào tiết trời mát mẻ siêu hợp!

Làm bún cá chấm ăn đổi vị

BÚN CÁ CHẤM GIÒN TAN

Nguyên liệu:

1kg cá rô phi

Muối hạt, giấm ăn

Rượu trắng

Rau xà lách, rau mùi, rau thìa là

Ớt trái, hạt tiêu, nước mắm

Đường, củ tỏi

Bột chiên giòn, bột bắp

Bún lá

Cách làm:

- Cá rô phi rửa sạch với muối và rượu trắng để khử tanh, để ráo. Lọc lấy phần thịt sau đó thái miếng vừa ăn.

- Xóc đều cá với bột chiên giòn trộn cùng bột bắp để tầm 5-10 phút. Chiên giòn cá trên chảo dầu nóng già. Cá chín vàng đều 2 mặt vớt ra để ráo.

- Rau thơm nhặt rửa sạch, để ráo.

- Bún cắt miếng vừa ăn, xếp ra đĩa.

- Tỏi ớt băm nhỏ.

- Pha nước chấm:

1.5 muỗng canh nước mắm

2 muỗng giấm

2 muỗng đường

2 muỗng nước lọc

- Khuấy đều cho tan. Cuối cùng cho tỏi ớt băm nhỏ vào. Thêm chút hạt tiêu xay là xong.

- Xếp cá ra đĩa, rau thơm, bún, nước chấm và thưởng thức thôi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thắm Gà

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