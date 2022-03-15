Ăn vặt với bánh vòng khoai tây bọc phô mai giòn rụm, kéo sợi đã mắt!

Món ngon mỗi ngày 15/03/2022 11:06

Nhà chỉ còn khoai tây và phô mai thì vào bếp làm món này ăn vặt thôi nào

Công Thức Bánh Vòng Khoai Tây Phô Mai Kéo Sợi Giòn Rụm

Ăn vặt với bánh vòng khoai tây bọc phô mai giòn rụm, kéo sợi đã mắt! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 600gr khoai tây 
  • 15gr bột năng
  • 1 củ hành tây
  • Phô mai mozzarella
  • Gia vị: 1 muỗng cafe muối, 1 nhúm tiêu
  • Dầu ăn, bột mì, trứng đánh tan, bột chiên xù

Cách làm:

- Gọt vỏ rồi luộc khoai tây chín mềm, sau đó nghiền khoai, cho muối, tiêu và bột năng vào trộn thành khối mềm mịn.

- Cắt hành tây lấy vòng tròn phần giữa để làm khuôn bánh, cắt phô mai thành từng thanh nhỏ mỏng kích cỡ giống vòng hành tây.

- Ghép phô mai vào mặt trong vòng hành tây sau đó dùng khoai tây nghiền bọc kín vòng hành tây phô mai tạo hình chiếc bánh dày dặn.

- Cho bánh lăn qua lớp bột áo, rồi qua lớp trứng đánh tan sau đó phủ bột chiên xù rồi đem chiên trong chảo dầu đến khi có màu vàng nâu là được.

 

Ăn vặt với bánh vòng khoai tây bọc phô mai giòn rụm, kéo sợi đã mắt! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Herman Huang

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