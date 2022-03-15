Ăn vặt với bánh vòng khoai tây bọc phô mai giòn rụm, kéo sợi đã mắt!

Nhà chỉ còn khoai tây và phô mai thì vào bếp làm món này ăn vặt thôi nào
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Công Thức Bánh Vòng Khoai Tây Phô Mai Kéo Sợi Giòn Rụm
Nguyên liệu:
- 600gr khoai tây
- 15gr bột năng
- 1 củ hành tây
- Phô mai mozzarella
- Gia vị: 1 muỗng cafe muối, 1 nhúm tiêu
- Dầu ăn, bột mì, trứng đánh tan, bột chiên xù
Cách làm:
- Gọt vỏ rồi luộc khoai tây chín mềm, sau đó nghiền khoai, cho muối, tiêu và bột năng vào trộn thành khối mềm mịn.
- Cắt hành tây lấy vòng tròn phần giữa để làm khuôn bánh, cắt phô mai thành từng thanh nhỏ mỏng kích cỡ giống vòng hành tây.
- Ghép phô mai vào mặt trong vòng hành tây sau đó dùng khoai tây nghiền bọc kín vòng hành tây phô mai tạo hình chiếc bánh dày dặn.
- Cho bánh lăn qua lớp bột áo, rồi qua lớp trứng đánh tan sau đó phủ bột chiên xù rồi đem chiên trong chảo dầu đến khi có màu vàng nâu là được.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Herman Huang