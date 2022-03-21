Bánh tart Hoa sen - Cách biến tấu mới trong công thức bánh ngọt!

Hoa sen kết hợp làm bánh ngọt, tưởng lạ nhưng ăn siêu hợp
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CÁCH LÀM BÁNH TART HOA SEN - HƯƠNG VỊ MÙA HÈ
Nguyên liệu:
Đế bánh tart:
200gr bột mì đa dụng
30gr hạt sen tươi
90ml dầu ăn
30ml siro đường
30ml nước lạnh
Muối
Nhân Tart Hoa Sen
200gr hạt điều sống
240ml nước cốt dừa
60ml dầu dừa
120ml nước
60ml si rô đường
Nhuỵ hoa sen
15ml nước cốt chanh
Cách làm:
- Hạt điều đem ngâm qua đêm rồi để ráo.
- Xay/ băm nhỏ hạt sen tươi. Cho vào một bát trộn to: bột mì, hạt sen, dầu ăn, si rô đường, nước lạnh và muối. Nhồi bột tạo khối, rồi lấy tay dàn đều lên đế khuôn tart 25cm.
- Nướng đế tart ở 180 độ C trong 15 phút.
- Chuẩn bị nhân tart:
- Cho vào máy xay hạt điều đã ngâm, nước cốt dừa, dầu dừa, nước, si rô đường cùng với nhuỵ hoa sen. Xay nhuyễn để được nhân tart mềm mịn. Rưới phần nhân lên đế bánh tart, đem để trong tủ lạnh khoảng 4 tiếng để phần nhân đông lại
- Trang trí và ăn kèm cùng tart: cánh hoa sen, nhuỵ hoa sen và hạt dẻ cười băm nhỏ
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Đức Văn Nguyễn