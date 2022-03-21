Bánh tart Hoa sen - Cách biến tấu mới trong công thức bánh ngọt!

Món ngon mỗi ngày 21/03/2022 23:57

Hoa sen kết hợp làm bánh ngọt, tưởng lạ nhưng ăn siêu hợp

CÁCH LÀM BÁNH TART HOA SEN - HƯƠNG VỊ MÙA HÈ

Bánh tart Hoa sen - Cách biến tấu mới trong công thức bánh ngọt! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Đế bánh tart:

  • 200gr bột mì đa dụng

  • 30gr hạt sen tươi

  • 90ml dầu ăn

  • 30ml siro đường

  • 30ml nước lạnh

  • Muối

    • Nhân Tart Hoa Sen

    • 200gr hạt điều sống

    • 240ml nước cốt dừa

    • 60ml dầu dừa

    • 120ml nước

    • 60ml si rô đường

    • Nhuỵ hoa sen

    • 15ml nước cốt chanh

    Cách làm:

    - Hạt điều đem ngâm qua đêm rồi để ráo.

    - Xay/ băm nhỏ hạt sen tươi. Cho vào một bát trộn to: bột mì, hạt sen, dầu ăn, si rô đường, nước lạnh và muối. Nhồi bột tạo khối, rồi lấy tay dàn đều lên đế khuôn tart 25cm.

    - Nướng đế tart ở 180 độ C trong 15 phút.

    •  Chuẩn bị nhân tart: 

    - Cho vào máy xay hạt điều đã ngâm, nước cốt dừa, dầu dừa, nước, si rô đường cùng với nhuỵ hoa sen. Xay nhuyễn để được nhân tart mềm mịn. Rưới phần nhân lên đế bánh tart, đem để trong tủ lạnh khoảng 4 tiếng để phần nhân đông lại

    - Trang trí và ăn kèm cùng tart: cánh hoa sen, nhuỵ hoa sen và hạt dẻ cười băm nhỏ

     

    Bánh tart Hoa sen - Cách biến tấu mới trong công thức bánh ngọt! - Ảnh 2

    Chúc mọi người làm thành công!

     

    Nguồn: Fb Đức Văn Nguyễn

    Trà đào cam sả bằng kem? Nghe hơi lạ nhưng ăn đậm mùi trà siêu ngon!

    Trà đào cam sả bằng kem? Nghe hơi lạ nhưng ăn đậm mùi trà siêu ngon!

    Làm kem trà đào ăn thử, vừa lạ vừa ngon. Lại có sẵn nguyên liệu, cách làm đơn giản

    Xem thêm
    Từ khóa:   Hoa sen đẹp bánh ngọt cách làm bánh Tart

    TIN MỚI NHẤT

    Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

    Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

    Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
    Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

    Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

    Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
    Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

    Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

    Video 56 phút trước
    Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

    Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

    Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
    HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

    HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

    Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
    Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

    Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

    Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
    Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

    Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

    Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
    Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

    Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

    Video 1 giờ 56 phút trước
    Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

    Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

    Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
    Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

    Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

    Đời sống 2 giờ 30 phút trước

    XEM NHIỀU TRONG NGÀY

    Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

    Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

    Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

    Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

    Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

    Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

    TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

    Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

    Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ