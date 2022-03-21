Bánh tart Hoa sen - Cách biến tấu mới trong công thức bánh ngọt!

30gr hạt sen tươi

90ml dầu ăn

30ml siro đường

30ml nước lạnh

Muối

Nhân Tart Hoa Sen

200gr hạt điều sống

240ml nước cốt dừa

60ml dầu dừa

120ml nước

60ml si rô đường

Nhuỵ hoa sen

15ml nước cốt chanh

Cách làm:

- Hạt điều đem ngâm qua đêm rồi để ráo.

- Xay/ băm nhỏ hạt sen tươi. Cho vào một bát trộn to: bột mì, hạt sen, dầu ăn, si rô đường, nước lạnh và muối. Nhồi bột tạo khối, rồi lấy tay dàn đều lên đế khuôn tart 25cm.

- Nướng đế tart ở 180 độ C trong 15 phút.

Chuẩn bị nhân tart:

- Cho vào máy xay hạt điều đã ngâm, nước cốt dừa, dầu dừa, nước, si rô đường cùng với nhuỵ hoa sen. Xay nhuyễn để được nhân tart mềm mịn. Rưới phần nhân lên đế bánh tart, đem để trong tủ lạnh khoảng 4 tiếng để phần nhân đông lại

- Trang trí và ăn kèm cùng tart: cánh hoa sen, nhuỵ hoa sen và hạt dẻ cười băm nhỏ

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đức Văn Nguyễn