Xốt kem dừa trứng béo ngậy hot trend - Khuấy đảo giới trẻ!

Kem dừa béo ngậy, cách làm đơn giản. Kết hợp với bánh bông lan hay trà sữa đều ngậy và siêu ngon
- Pudding sữa tươi béo ngậy - Thơm mùi sữa, mềm mướt, ăn mát lạnh thích mê!
- Bánh bông lan hấp nồi cơm điện - Vừa gọn lẹ, bánh hấp chín siêu bông xốp!
CÁCH LÀM XỐT KEM TRỨNG DỪA NƯỚNG HOT TREND
Nguyên liệu:
- 300gr whipping cream
- 10gr đường
- 2gr muối
- 100gr bột kem trứng
- 20gr bột cốt dừa
- 20ml nước cốt dừa
- 60ml sữa tươi không đường
Cách làm:
- Dùng máy đánh trứng hoặc máy cầm tay đánh bông các nguyên liệu gồm whipping lạnh, đường, muối, bột kem trứng, bột cốt dừa. Chỉ đánh đến khi nổi vân. Đánh tốc độ cao.
- Cho tiếp nước cốt dừa, sữa tươi vào đánh cùng đến khi tạo vân hơi cứng chút
- Khi đánh bông như mong muốn rồi, cho máy chạy tốc độ thấp nhất để loại bỏ bọt khí lớn, xốt sẽ mịn hơn nhiều
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Dung Bùi