Xốt kem dừa trứng béo ngậy hot trend - Khuấy đảo giới trẻ!

Kem dừa béo ngậy, cách làm đơn giản. Kết hợp với bánh bông lan hay trà sữa đều ngậy và siêu ngon

CÁCH LÀM XỐT KEM TRỨNG DỪA NƯỚNG HOT TREND

Nguyên liệu:

300gr whipping cream

10gr đường

2gr muối

100gr bột kem trứng

20gr bột cốt dừa

20ml nước cốt dừa

60ml sữa tươi không đường

Cách làm:

- Dùng máy đánh trứng hoặc máy cầm tay đánh bông các nguyên liệu gồm whipping lạnh, đường, muối, bột kem trứng, bột cốt dừa. Chỉ đánh đến khi nổi vân. Đánh tốc độ cao.

- Cho tiếp nước cốt dừa, sữa tươi vào đánh cùng đến khi tạo vân hơi cứng chút

- Khi đánh bông như mong muốn rồi, cho máy chạy tốc độ thấp nhất để loại bỏ bọt khí lớn, xốt sẽ mịn hơn nhiều

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Dung Bùi

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