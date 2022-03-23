Bánh cookie chocolate chip cho một buổi xế chiều xem phim thư giãn!

Socola chip làm bánh quy vừa ngọt ngào vừa đăng đắng, sự kết hợp không thể chối từ
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BÁNH COOKIE CHOCOLATE CHIP
Nguyên liệu:
- 100gr bơ lạt
- 50gr đường bột
- 1 quả trứng gà
- 10ml sữa tươi không đường/ kem tươi whipping
- 150gr bột mì đa dụng
- 30gr bột cacao
- 1/2 muỗng cafe bột nở
Cách làm:
- Bơ lạt để mềm ở nhiệt độ phòng sau đó tán mịn với đường bột cho hòa quyện. Thêm trứng gà và sữa tươi không đường, khuấy đều.
- Rây bột mì, bột cacao và bột nở vào, trộn lên để tạo thành 1 khối. Chia thành 12 viên bột nhỏ đều nhau
- Bọc nhân socola vào bên trong, vo tròn rồi ấn dẹp, xếp bánh lên khay nướng, thêm chocolate chips lên trên mặt bánh.
- Cho bánh vào lò nướng đã làm nóng sẵn, nướng ở 190 độ trong 12 phút.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Tara Nu