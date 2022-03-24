Bánh sữa tươi chiên béo ngậy - Ăn vặt giòn tan ngon mê ly!

Sữa tươi chiên giòn? Vừa lạ vừa ngon, ăn siêu béo ngậy

BÁNH SỮA TƯƠI CHIÊN GIÒN

Nguyên liệu:

Nhân bánh sữa:

500ml sữa tươi

50gr bột khoai tây

30gr đường

Vỏ bánh:

100~120gr bột chiên xù

100gr bột mì đa dụng

1 quả trứng + nước lọc

Dầu ăn

Cách làm:



Bánh sữa tươi:

- Cho sữa tươi đường, bột khoai tây rây bột vào thau tránh bột bị vón cục. Khuấy đều cho hỗn hợp tan ra.

- Bật lửa nhỏ khuấy đều tay cho đến khi bột đặc sệch lại. Tắt bếp cho bột ra khuôn.

- Để bánh sữa nguội rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh để khoảng 1 tiếng cho bánh đông đặc lại.

Vỏ chiên:

- Bột mì, đường cho vào thau trộn đều cho hoà tan mịn.

- Cho tiếp nước + trứng vào trộn đều tan mịn.

- Bánh sữa tươi đã đông đặc thì lấy ra cắt thành viên nhỏ vừa ăn

- Nhúng bánh sữa tươi vào hỗn hợp bột áo 1 lớp bột.

- Tiếp tục nhúng vào bột chiên xù áo thêm 1 lớp xù.

- Bắt chảo lên bếp cho dầu ăn hơi nhiều vào, bật lửa lớn cho dầu nóng rồi hạ lửa xuống trung bình.

- Cho bánh sữa đã được áo 2 lớp bột vào chiên nhanh

- Vớt ra để ráo dầu và thưởng thức

- Chấm cùng mayonnaise tương ớt hoặc sữa đặc tùy ý

Chúc mọi người làm thành công

Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado

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