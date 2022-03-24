Bánh sữa tươi chiên béo ngậy - Ăn vặt giòn tan ngon mê ly!

Sữa tươi chiên giòn? Vừa lạ vừa ngon, ăn siêu béo ngậy
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BÁNH SỮA TƯƠI CHIÊN GIÒN
Nguyên liệu:
Nhân bánh sữa:
- 500ml sữa tươi
- 50gr bột khoai tây
- 30gr đường
Vỏ bánh:
- 100~120gr bột chiên xù
- 100gr bột mì đa dụng
- 1 quả trứng + nước lọc
- Dầu ăn
Cách làm:
- Bánh sữa tươi:
- Cho sữa tươi đường, bột khoai tây rây bột vào thau tránh bột bị vón cục. Khuấy đều cho hỗn hợp tan ra.
- Bật lửa nhỏ khuấy đều tay cho đến khi bột đặc sệch lại. Tắt bếp cho bột ra khuôn.
- Để bánh sữa nguội rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh để khoảng 1 tiếng cho bánh đông đặc lại.
- Vỏ chiên:
- Bột mì, đường cho vào thau trộn đều cho hoà tan mịn.
- Cho tiếp nước + trứng vào trộn đều tan mịn.
- Bánh sữa tươi đã đông đặc thì lấy ra cắt thành viên nhỏ vừa ăn
- Nhúng bánh sữa tươi vào hỗn hợp bột áo 1 lớp bột.
- Tiếp tục nhúng vào bột chiên xù áo thêm 1 lớp xù.
- Bắt chảo lên bếp cho dầu ăn hơi nhiều vào, bật lửa lớn cho dầu nóng rồi hạ lửa xuống trung bình.
- Cho bánh sữa đã được áo 2 lớp bột vào chiên nhanh
- Vớt ra để ráo dầu và thưởng thức
- Chấm cùng mayonnaise tương ớt hoặc sữa đặc tùy ý
Chúc mọi người làm thành công
Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado