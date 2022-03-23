Bánh mì gà phô mai kéo sợi - Bổ sung cho bữa ăn thêm dinh dưỡng!

Làm bánh mì ức gà đậm đà, dễ ăn, phô mai kéo sợi béo ngậy

Bánh mì nhân ức gà

Nguyên liệu:

Vỏ bánh:

170ml sữa tươi không đường

23gr đường

3gr men

250gr bột mì số 13

3gr muối

28gr bơ lạt

Nhân bánh:

120gr hành tây

250gr thịt ức gà

8gr bột bắp

15ml nước tương

15ml dầu hào

Tiêu

1,5gr muối

45ml nước

1 chút tỏi băm

Pho mai sợi Mozzarella

Quét mặt bánh:

1 lòng đỏ trứng gà

Mè trắng

Cách làm:

- Cho tất cả nguyên liệu phần vỏ bánh trừ bơ vào âu và trộn đều cho tới khi đều và không còn bột khô, sau đó cho bơ mềm vào nhồi tiếp cho đến khi được cục bột mềm mịn thì cho vào âu bọc màng bọc ủ 1 tiếng cho bột nở gấp đôi

- Cho chút dầu ăn vào chảo nóng, phi thơm hành tây đã thái hạt lựu, cho gà vào xào sơ, sau đó hoà tất cả nguyên liệu còn lại ở phần nhân bánh trừ phô mai vào 1 cái bát và khuấy đều, rồi đổ vào thịt gà đảo đều, nêm nếm vừa miệng và chín tới là tắt bếp

- Bột ủ đạt thì ép xẹp hết bọt khí và chia đều thành 9 phần, và gấp bột vê tròn, lại phủ khăn/ màng bọc và cho bột nghỉ 15 phút

- Sau 15 phút thì lấy cây lăn dàn bẹt tròn các cục bột rồi múc nhân thịt gà, rắc phomai Mozzarella và nặn kín miệng tròn lại.

- Bọc/ phủ khăn cho bột nghỉ 5 phút, tới khi nở to hơn thì quét lòng đỏ trứng gà lên mặt bánh, rắc hạt vừng lên

- Làm nóng lò trước 185 độ - 15 phút và cho khay bánh vào nướng 185 độ - 15 phút là xong

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trang Tura

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/banh-mi-ga-pho-mai-keo-soi-bo-sung-cho-bua-an-them-dinh-duong-457603.html