Mì soba xốt mè rang - Đổi gió cho một buổi trưa nóng bức!

Thèm ăn mì nhưng chưa biết chế biến ra sao thì thử ngay món mì soba lạ miệng, ăn vào giòn giòn của đậu hũ, mặn mặn đậm đà của nước tương sẽ khiến bạn mê ly.

MÌ SOBA CHAY, NẤM TERIYAKI - XỐT MÈ RANG

Nguyên liệu:

2 vắt mì soba

2 muỗng canh xốt mè rang

wasabi

30gr đường

10ml giấm gạo

40ml nước tương kikkoman

250-300gr nấm đùi gà

100gr bắp non

10ml rượu mirin

Salad, cà chua bi, đậu hũ chiên

Cách làm:

- Mì soba luộc với 1 ít dầu ăn, sau đó rửa sơ với nước lạnh và để ráo

- Xốt mè rang trộn mì:

20gr đường

wasabi

20ml nước tương

10ml giấm gạo

2 muỗng canh xốt mè rang

- Trộn đều, rắc thêm mè rang cho thơm

- Bắc chảo lên bếp, phi thơm một chút tỏi, sau đó cho nấm vào đảo đều, để nấm hơi xém cạnh thì cho bắp non vào.

- Cho đường vào và đảo đều, sau đó cho mirin vào

- Sau đó cho 20ml nước tương vào, đun sôi lên rồi liu riu đến khi xốt kẹo lại

- Dùng mì soba kèm với chút salad, cho nấm lên mì, thêm chút cà chua bi, đậu hủ chiên giòn

Chúc mọi người làm thành công!





Nguồn: Fb Frank Pham

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mi-soba-xot-me-rang-doi-gio-cho-mot-buoi-trua-nong-buc-457088.html