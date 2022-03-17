Lẩu gà lá é - Đổi gió với nồi lẩu gà, húp xì xụp tê tê, siêu đã!

Món ngon mỗi ngày 17/03/2022 16:36

Ăn một lần là thích mê, lá é có vị thanh thanh, hương vị đặc trưng, ăn cùng lẩu siêu ngon

LẨU GÀ LÁ É

Lẩu gà lá é - Đổi gió với nồi lẩu gà, húp xì xụp tê tê, siêu đã! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Gà chặt nhỏ
  • Lá quế
  • Măng chua
  • Ớt 
  • Rau ăn lẩu
  • Gia vị đi kèm: gừng, sả, hạt nêm, mắm, bột ngọt, đường phèn, chanh

Cách làm:

- Giã nhỏ ít lá quế, hành tím, hạt nêm, ớt xanh, gừng, bột ngọt ướp vào gà 1 tiếng

 

Lẩu gà lá é - Đổi gió với nồi lẩu gà, húp xì xụp tê tê, siêu đã! - Ảnh 2

 

- Phi sả, ớt, gừng, hành dầu cho gà đã ướp vào xào săn. Cho nước sôi vào nấu gà.

- Tiếp tục thêm ớt, măng chua vào nấu cùng với gà. Tùy khẩu vị gia đình mà canh thời gian cho thịt gà mềm, nêm thêm xíu đường phèn. Nêm nếm lại gia vị, cho thêm 1 trái chanh vắt nước vào tạo độ chua cho nồi lẩu.

  • Trình bày:

- Cho nước lẩu lên bếp, khi ăn nhúng cùng với lá quế, rau các loại, và ăn cùng bún nếu thích

 

Lẩu gà lá é - Đổi gió với nồi lẩu gà, húp xì xụp tê tê, siêu đã! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb MaiTrang Pham

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