Lẩu gà lá é - Đổi gió với nồi lẩu gà, húp xì xụp tê tê, siêu đã!

Ăn một lần là thích mê, lá é có vị thanh thanh, hương vị đặc trưng, ăn cùng lẩu siêu ngon

LẨU GÀ LÁ É

Nguyên liệu:

Gà chặt nhỏ

Lá quế

Măng chua

Ớt

Rau ăn lẩu

Gia vị đi kèm: gừng, sả, hạt nêm, mắm, bột ngọt, đường phèn, chanh

Cách làm:



- Giã nhỏ ít lá quế, hành tím, hạt nêm, ớt xanh, gừng, bột ngọt ướp vào gà 1 tiếng

- Phi sả, ớt, gừng, hành dầu cho gà đã ướp vào xào săn. Cho nước sôi vào nấu gà.

- Tiếp tục thêm ớt, măng chua vào nấu cùng với gà. Tùy khẩu vị gia đình mà canh thời gian cho thịt gà mềm, nêm thêm xíu đường phèn. Nêm nếm lại gia vị, cho thêm 1 trái chanh vắt nước vào tạo độ chua cho nồi lẩu.

Trình bày:

- Cho nước lẩu lên bếp, khi ăn nhúng cùng với lá quế, rau các loại, và ăn cùng bún nếu thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb MaiTrang Pham

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lau-ga-la-e-doi-gio-voi-noi-lau-ga-hup-xi-xup-te-te-sieu-da-456025.html