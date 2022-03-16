Phở gà Hà Nội - Nước dùng trong vắt, ngọt thanh!

Sáng sớm làm bát phở gà chất lượng. Tràn đầy năng lượng cho ngày dài làm việc

PHỞ GÀ

Nguyên liệu:

1kg bánh phở

1 củ gừng

Hạt mùi/vài rễ mùi khô

1 thanh quế

Hoa hồi

2-3 củ hành tím

Hành lá

Rau mùi

Lá chanh

1 củ hành tây

Bột canh

Hạt nêm

Cách làm:

Sơ chế:

- Gà làm sạch, dùng muối trắng xát qua thân gà rồi rửa sạch cho hết mùi hôi. Gừng, hành tím nướng chín rồi rửa sạch.

- Bỏ gà vào nồi, đổ ngập nước, thêm 2 muỗng hạt nêm, gừng nướng đập dập vào đun sôi lăn tăn thì vặn thật nhỏ lửa, bỏ rễ mùi/hạt mùi rang vào để liu riu cho khỏi rách da gà trong khoảng 10 phút. Sau đó tắt bếp, om gà trong nồi 15 phút, khi nước nguội mới vớt gà ra

- Lọc thịt gà: Khi gà nguội, lọc thịt gà ra, xương và phần đầu, chân, cổ gà để riêng. Thịt gà xé/ thái mỏng tùy ý

- Ướp thịt: thịt thái xong cho thêm vào 1 muỗng gia vị, 1 muỗng nước mắm ngon, 1 muỗng tiêu xay, vắt 1 trái chanh, 1-2 trái ớt thái nhuyễn. Trộn thịt với tất cả gia vị cho ngấm đều

Nấu nước dùng:

- Xương gà lọc ra cho vào nồi nước luộc gà, cho thêm nước để ninh.

- Cho gừng, hành tím đã nướng bóc và cạo vỏ rửa sạch rồi đập dập. Quế, hồi cho vào túi lọc cùng với gừng và hành tím thả vào nồi nước dùng. Ninh thêm khoảng 15-20 phút thì nêm nếm thêm bột canh, hạt nêm và 1 vá nước mắm. Nếm vừa khẩu vị gia đình

Trình bày:

- Trước khi ăn, trần qua bánh phở rồi chia vào tô, xếp một ít hành tây thái sợi lên cho thơm, xếp hành lá, rau mùi thái nhỏ kèm với cọng hành trắng tước sợi, vài sợi lá chanh thải nhỏ lên trên.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Kim Tuyen

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