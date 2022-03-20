Salad Nga đơn giản với cà rốt, đậu hà lan hòa quyện cùng xốt mayonnaise béo béo!

Món salad đơn giản, nhanh gọn. Trẻ biếng ăn rau thì hãy làm món ngon này cho trẻ thôi nào
- Xế chiều thèm ăn vặt - Làm ngay cơm cháy xốt sa tế mỡ hành bắt mắt!
- Series món chua ngọt phải 'kết nạp' món này gấp thôi - Gà xốt chanh!
Salad Nga
Nguyên liệu:
2 củ khoai tây
1 củ cà rốt
100gr đậu hà lan
3 miếng giò heo xông khói
2 quả trứng luộc chín
rau thì là
sốt mayonaise
một chút tiêu và muối
Cách làm:
- Gọt và cắt nhỏ các loại rau củ thành từng viên nhỏ đều nhau
- Đun sôi nồi nước và cho một chút muối để giữ được màu rau củ
- Tùy vào thành phần các loại rau củ mà cho lần lượt vào nước sôi
- Cho lần lượt khoai tây, đậu hà lan, cà rốt khuấy đều tầm 2 phút, sau đó vớt ra đĩa/ thau to rồi trải đều cho nhanh nguội
- Sau khi rau củ đã nguội hẳn thì cho các thành phần trứng, giò heo xông khói, trứng và xốt sau đó trộn đều
- Bước quan trọng là bọc kín và cho vào ngăn mát tủ lạnh 2-4 tiếng là dùng được rồi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Vy Khue