Cá chẽm chiên giòn xốt chua ngọt - Trẻ biếng ăn cá thì đây là bí kíp cho bạn!

Cá chiên giòn, xốt chua chua ngọt ngọt. Cho trẻ ăn với cơm là 'chén' liền mấy chén cơm thôi

CÁ CHIÊN XỐT CHUA NGỌT

Nguyên liệu:

1kg cá chẽm

1 trái ớt chuông đỏ

1 trái ớt chuông xanh

1/2 củ hành tây

Đầu hành

30ml nước tương

30ml rượu Thiệu Hưng

20ml dầu mè

Xốt chua ngọt:

15gr tỏi băm

15gr gừng băm

30ml rượu Thiệu Hưng

20ml giấm gạo

50gr đường

50gr tương cà

Nước lọc

Bột bắp

Cách làm:



- Cá chẽm cắt ra thành lát vừa ăn, để ráo. Sau đó ướp với đầu hành đập dập và nước tương, rượu Thiệu Hưng và dầu mè, để cá ướp tầm 30 phút.

- Cắt hành tây, ớt chuông xanh và đỏ thành miếng vừa ăn. Băm nhuyễn tỏi và gừng.

- Bắc chảo lên bếp, phi cho tỏi và gừng thơm lên rồi cho ớt chuông và hành tây vào xào. Nêm một chút muối và tiêu. Cho các gia vị còn lại vào đảo đều. Sau đó cho vào chút nước. Đun sôi xốt lên rồi làm sánh bằng bột bắp pha với nước.

- Cá sau khi đã ướp đổ nước vào ngập mặt cá. Sau đó lăn cá vào bột bắp.

- Chiên cá ở 180*C, chiên tới khi vàng giòn thì cho cá vào trong xốt trộn đều lên

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Frank Pham

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-chem-chien-gion-xot-chua-ngot-tre-bieng-an-ca-thi-day-la-bi-kip-cho-ban-456382.html