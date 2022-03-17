Mẹt cút chiên ngũ vị - Món nhậu lai rai của hội bạn!

Món ngon mỗi ngày 17/03/2022 11:24

Thịt chim cút ướp đậm vị, chiên lên thơm phức. Chấm kèm muối ớt cay cay, ngon tê tái

CHIM CÚT CHIÊN NGŨ VỊ

Mẹt cút chiên ngũ vị - Món nhậu lai rai của hội bạn! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg chim cút
  • 2 muỗng canh hành tím băm
  • 2 muỗng canh tỏi băm
  • 1 muỗng canh dầu hào
  • 1 muỗng canh sa tế
  • 1 muỗng canh tương ớt
  • 1/2 muỗng canh ớt bột
  • 1/2 muỗng canh nước tương
  • 1/2 muỗng canh hạt nêm
  • 1/3 muỗng canh bột ngọt
  • 1/2 muỗng canh ngũ vị hương
  • 1/2 muỗng canh mật ong
  • Rau - dưa ăn kèm

Cách làm:

- Cút và phần lòng làm sạch, chà hỗn hợp muối - rượu - gừng giã nhỏ, để tầm 5 phút cho khử mùi, sau đó rửa sạch để ráo. 

- Ướp cút với các gia vị, trộn đều để tầm 1 tiếng cho thấm.

 

Mẹt cút chiên ngũ vị - Món nhậu lai rai của hội bạn! - Ảnh 2

 

- Cho dầu ngập chảo, cho cút vào chiên sơ ở lửa vừa cho cút vừa vàng thì gắp ra để ráo dầu, sau đó cho vào chiên thêm một lần nữa cho vàng đều kiểu gần cháy xém là đạt

- Cho 1 muỗng canh dầu ăn và xíu hành tím băm phi thơm, cho phần lòng vào xào chín 

- Muối ớt: 

  • 1.5 muỗng canh muối hột
  • 1 muỗng canh đường
  • 1/3 muỗng canh bột ngọt
  • 3 trái ớt
  • 1 muỗng canh nước cốt chanh
  • Hành tím thái khoanh, lá chanh thái chỉ
Mẹt cút chiên ngũ vị - Món nhậu lai rai của hội bạn! - Ảnh 3

 

- Giã nhuyễn và cho ra chén

- Rau ăn kèm: tía tô, lá quế, diếp cá, rau thơm, dưa leo, cà chua, cà rốt, măng chua.

 

 

Mẹt cút chiên ngũ vị - Món nhậu lai rai của hội bạn! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Diễm Hiền

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