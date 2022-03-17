Mẹt cút chiên ngũ vị - Món nhậu lai rai của hội bạn!

Thịt chim cút ướp đậm vị, chiên lên thơm phức. Chấm kèm muối ớt cay cay, ngon tê tái

CHIM CÚT CHIÊN NGŨ VỊ

Nguyên liệu:

1kg chim cút

2 muỗng canh hành tím băm

2 muỗng canh tỏi băm

1 muỗng canh dầu hào

1 muỗng canh sa tế

1 muỗng canh tương ớt

1/2 muỗng canh ớt bột

1/2 muỗng canh nước tương

1/2 muỗng canh hạt nêm

1/3 muỗng canh bột ngọt

1/2 muỗng canh ngũ vị hương

1/2 muỗng canh mật ong

Rau - dưa ăn kèm

Cách làm:



- Cút và phần lòng làm sạch, chà hỗn hợp muối - rượu - gừng giã nhỏ, để tầm 5 phút cho khử mùi, sau đó rửa sạch để ráo.

- Ướp cút với các gia vị, trộn đều để tầm 1 tiếng cho thấm.

- Cho dầu ngập chảo, cho cút vào chiên sơ ở lửa vừa cho cút vừa vàng thì gắp ra để ráo dầu, sau đó cho vào chiên thêm một lần nữa cho vàng đều kiểu gần cháy xém là đạt

- Cho 1 muỗng canh dầu ăn và xíu hành tím băm phi thơm, cho phần lòng vào xào chín

- Muối ớt:

1.5 muỗng canh muối hột

1 muỗng canh đường

1/3 muỗng canh bột ngọt

3 trái ớt

1 muỗng canh nước cốt chanh

Hành tím thái khoanh, lá chanh thái chỉ

- Giã nhuyễn và cho ra chén

- Rau ăn kèm: tía tô, lá quế, diếp cá, rau thơm, dưa leo, cà chua, cà rốt, măng chua.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Diễm Hiền

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/met-cut-chien-ngu-vi-mon-nhau-lai-rai-cua-hoi-ban-456214.html