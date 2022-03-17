Mẹt cút chiên ngũ vị - Món nhậu lai rai của hội bạn!

Thịt chim cút ướp đậm vị, chiên lên thơm phức. Chấm kèm muối ớt cay cay, ngon tê tái
- Xíu mại tôm xốt cà - Nước xốt sền sệt, chấm bánh mì hay ăn cùng cơm đều ngon!
- Xá xíu cực đưa cơm - Ăn vào siêu thấm vị!
CHIM CÚT CHIÊN NGŨ VỊ
Nguyên liệu:
- 1kg chim cút
- 2 muỗng canh hành tím băm
- 2 muỗng canh tỏi băm
- 1 muỗng canh dầu hào
- 1 muỗng canh sa tế
- 1 muỗng canh tương ớt
- 1/2 muỗng canh ớt bột
- 1/2 muỗng canh nước tương
- 1/2 muỗng canh hạt nêm
- 1/3 muỗng canh bột ngọt
- 1/2 muỗng canh ngũ vị hương
- 1/2 muỗng canh mật ong
- Rau - dưa ăn kèm
Cách làm:
- Cút và phần lòng làm sạch, chà hỗn hợp muối - rượu - gừng giã nhỏ, để tầm 5 phút cho khử mùi, sau đó rửa sạch để ráo.
- Ướp cút với các gia vị, trộn đều để tầm 1 tiếng cho thấm.
- Cho dầu ngập chảo, cho cút vào chiên sơ ở lửa vừa cho cút vừa vàng thì gắp ra để ráo dầu, sau đó cho vào chiên thêm một lần nữa cho vàng đều kiểu gần cháy xém là đạt
- Cho 1 muỗng canh dầu ăn và xíu hành tím băm phi thơm, cho phần lòng vào xào chín
- Muối ớt:
- 1.5 muỗng canh muối hột
- 1 muỗng canh đường
- 1/3 muỗng canh bột ngọt
- 3 trái ớt
- 1 muỗng canh nước cốt chanh
- Hành tím thái khoanh, lá chanh thái chỉ
- Giã nhuyễn và cho ra chén
- Rau ăn kèm: tía tô, lá quế, diếp cá, rau thơm, dưa leo, cà chua, cà rốt, măng chua.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Diễm Hiền