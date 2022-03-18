Xế chiều thèm ăn vặt - Làm ngay cơm cháy xốt sa tế mỡ hành bắt mắt!

Cơm nguội dư chưa biết làm gì, nhà chỉ còn mỡ hành thì ngay món này. Lai rai, xem phim siêu 'cuốn'
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CƠM NGUỘI CHÁY NƯỚC MẮM
Nguyên liệu:
- Cơm nguội
- 4 muỗng canh nước mắm
- 4 muỗng đường
- 1 muỗng ớt sa tế
- 2 muỗng tương cà
- 1 chén hành lá
- Chà bông
- Xốt mayonnaise
Cách làm:
- Trải màng bọc thực phẩm lên, đổ cơm nguội lên trải đều lấy thêm màng bọc nữa để đậy phần trên. Cán dẹp cơm, tạo hình tùy thích
- Chiên cơm với lửa vừa, sau đó vớt ra để ráo dầu
- Nước chấm:
- Cho đường, nước mắm lên bếp lửa nhỏ lắc đều chảo cho đường tan. Thêm sate và mayonnaise nếu thích
- Trình bày và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Ly To Nhu