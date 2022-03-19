Cá hồi áp chảo xốt teriyaki - Tự thưởng cho bản thân sau ngày làm việc mệt mỏi!

Món ngon mỗi ngày 19/03/2022 17:47

Cá hồi ăn siêu béo, kết hợp với xốt mặn ngọt, ăn và chill chill một buổi tối cuối tuần

CÁ HỒI ÁP CHẢO XỐT TERIYAKI NGON

Cá hồi áp chảo xốt teriyaki - Tự thưởng cho bản thân sau ngày làm việc mệt mỏi! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1 miếng cá hồi
  • 1 lọ xốt Teriyaki Nhật Bản
  • 3 muỗng cafe dầu ăn
  • 20gr bơ lạt
  • 1 muỗng nước tương Kikkoman
  • 1/2 chén nước lọc
  • Gia vị: Muối biển, tiêu, hương thảo khô
  • Lá hương thảo và lá thyme
  • Rau mùi trang trí
Cá hồi áp chảo xốt teriyaki - Tự thưởng cho bản thân sau ngày làm việc mệt mỏi! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Thấm khô mặt cá bằng khăn/ giấy sạch.

- Ướp gia vị lên miếng cá, rắc đều quanh miếng cá

- Bật bếp đun chảo nóng, sau đó thêm 3 muỗng dầu ăn, đợi dầu nóng già, từ từ cho cá vào áp chảo

 

Cá hồi áp chảo xốt teriyaki - Tự thưởng cho bản thân sau ngày làm việc mệt mỏi! - Ảnh 3

 

- Sau khi mặt da cá đã vàng đều, lật cá, thêm bơ, hương thảo, lá thyme, nghiêng chảo rưới đều bơ lên mặt cá, tiếp tục nấu tới khi mặt còn lại vàng đều, lật áp các mặt cạnh vàng rồi tắt bếp và bỏ ra đĩa.

  • Chế biến xốt Teriyaki:

- Pha 3 muỗng xốt teriyaki với 1/2 chén nước lọc, thêm 1 muỗng nước tương Kikkoman rồi đun sôi hỗn hợp cho đến khi sệt sệt, nếm vừa ăn thì tắt bếp.

- Rưới xốt Teriyaki lên miếng cá hồi áp chảo và sẵn sàng thưởng thức

 

 

Cá hồi áp chảo xốt teriyaki - Tự thưởng cho bản thân sau ngày làm việc mệt mỏi! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Lan Vũ

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