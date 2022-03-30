Chả cốm giòn dai chiên giòn - Chấm tương ớt ăn mê ly!

Làm chả cốm đơn giản tiện lợi, thơm béo siêu ngon.

Chả cốm

Nguyên liệu:

100gr cốm tươi/ cốm khô

250gr giò sống

100gr thịt xay

1 củ hành tím

Gia vị: Tiêu, nước mắm ngon

Tiêu, nước mắm ngon Dầu ăn

Lá sen

Cách làm:



- Trộn hỗn hợp giò sống, thịt xay, hành và gia vị hạt tiêu nước mắm cho thật đều. Sau đó cho cốm vào tiếp tục đảo để hỗn hợp hòa quyện vào nhau.

- Khi trộn nên cho thêm một muỗng dầu ăn, sau đó dùng thìa quết đều bề mặt, cho vào ngăn mát tủ lạnh thêm 30 phút.

- Lấy ra khỏi tủ lạnh, chia và nắm viên chả thành các viên tròn và ấn hơi dẹt xuống.

- Sau đó, gói trong lá sen đã được thoa 1 ít dầu và mang đi hấp chín.

- Nước sôi, đặt xửng hấp lên và hấp chả trong khoảng 5-10 phút.

- Chả đã hấp chín lấy ra để nguội

- Lấy chả đã hấp, chiên giòn và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Nguyễn Bích

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