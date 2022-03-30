Chả cốm giòn dai chiên giòn - Chấm tương ớt ăn mê ly!

Món ngon mỗi ngày 30/03/2022 19:29

Làm chả cốm đơn giản tiện lợi, thơm béo siêu ngon.

Chả cốm

Chả cốm giòn dai chiên giòn - Chấm tương ớt ăn mê ly! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 100gr cốm tươi/ cốm khô
  • 250gr giò sống 
  • 100gr thịt xay 
  • 1 củ hành tím 
  • Gia vị: Tiêu, nước mắm ngon
  • Dầu ăn
  • Lá sen 
Chả cốm giòn dai chiên giòn - Chấm tương ớt ăn mê ly! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Trộn hỗn hợp giò sống, thịt xay, hành và gia vị hạt tiêu nước mắm cho thật đều. Sau đó cho cốm vào tiếp tục đảo để hỗn hợp hòa quyện vào nhau. 

- Khi trộn nên cho thêm một muỗng dầu ăn, sau đó dùng thìa quết đều bề mặt, cho vào ngăn mát tủ lạnh thêm 30 phút.

- Lấy ra khỏi tủ lạnh, chia và nắm viên chả thành các viên tròn và ấn hơi dẹt xuống.

- Sau đó, gói trong lá sen đã được thoa 1 ít dầu và mang đi hấp chín. 

- Nước sôi, đặt xửng hấp lên và hấp chả trong khoảng 5-10 phút.

- Chả đã hấp chín lấy ra để nguội

- Lấy chả đã hấp, chiên giòn và thưởng thức

 

 

Chả cốm giòn dai chiên giòn - Chấm tương ớt ăn mê ly! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Nguyễn Bích

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