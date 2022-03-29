Ức gà cuộn rong biển - Món ăn healthy cho chị em giảm cân!

Món ngon mỗi ngày 29/03/2022 11:18

Làm ức gà ít calo, healthy nhưng đủ dưỡng chất bằng công thức dưới đây đảm bảo ăn là ghiền.

ỨC GÀ CUỘN RONG BIỂN 

Ức gà cuộn rong biển - Món ăn healthy cho chị em giảm cân! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 400gr thịt ức gà
  • Hành lá
  • Gia vị: Nước mắm, tiêu xay, bột ngọt, dầu hào, dầu ăn
  • Mộc nhĩ, nấm hương
  • 1 củ cà rốt
  • Ớt trái

Cách làm:

- Thịt ức gà rửa với nước muối loãng. Để khô ráo sau đó băm nhỏ.

- Nấm hương, mộc nhĩ ngâm nở sau đó cắt sạch chân rồi băm nhỏ, cà rốt nạo sợi sau đó băm nhỏ.

- Hành lá, ớt thái nhỏ.

- Trộn đều thịt ức gà với nguyên liệu đã băm trên sau đó cho thêm 1/2 muỗng dầu hào, 1/2 muỗng nước mắm, 1/3 muỗng cafe tiêu xay, 1/3 muỗng cafe bột ngọt, 1/2 muỗng dầu ăn. Ướp khoảng 10 phút cho thấm gia vị

 

Ức gà cuộn rong biển - Món ăn healthy cho chị em giảm cân! - Ảnh 2

 

- Đặt lá rong biển dưới rồi cho nhân lên trên quấn, quấn tương tự nem rán, làm lần lượt đến khi hết nhân. 

- Làm nóng nồi chiên không dầu trước 10 phút

- Nướng với 120 độ c trong 10-11 phút

- Khi chín lấy ra cắt xếp vào đĩa và thưởng thức thôi

 

 

Ức gà cuộn rong biển - Món ăn healthy cho chị em giảm cân! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Thắm Gà

Khoai tây chiên xốt phô mai béo ngậy - Ngon tuyệt đỉnh như ngoài tiệm!

Khoai tây chiên xốt phô mai béo ngậy - Ngon tuyệt đỉnh như ngoài tiệm!

Xốt phô mai béo ngậy, mặn mặn chấm cùng khoai tây siêu giòn ngon

Xem thêm
Từ khóa:   bí kíp nấu ăn ngon dinh dưỡng ức gà cách làm rong biển cháy tỏi

TIN MỚI NHẤT

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 21 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 24 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 1 giờ 44 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ