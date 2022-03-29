Ức gà cuộn rong biển - Món ăn healthy cho chị em giảm cân!

Làm ức gà ít calo, healthy nhưng đủ dưỡng chất bằng công thức dưới đây đảm bảo ăn là ghiền.
- Khoai tây nghiền cho những tín đồ mê món béo ngậy, thơm lừng!
- Nem cua bể đầy ắp thịt, giòn rụm - Chất lượng không thể 'đỉnh' hơn!
ỨC GÀ CUỘN RONG BIỂN
Nguyên liệu:
- 400gr thịt ức gà
- Hành lá
- Gia vị: Nước mắm, tiêu xay, bột ngọt, dầu hào, dầu ăn
- Mộc nhĩ, nấm hương
- 1 củ cà rốt
- Ớt trái
Cách làm:
- Thịt ức gà rửa với nước muối loãng. Để khô ráo sau đó băm nhỏ.
- Nấm hương, mộc nhĩ ngâm nở sau đó cắt sạch chân rồi băm nhỏ, cà rốt nạo sợi sau đó băm nhỏ.
- Hành lá, ớt thái nhỏ.
- Trộn đều thịt ức gà với nguyên liệu đã băm trên sau đó cho thêm 1/2 muỗng dầu hào, 1/2 muỗng nước mắm, 1/3 muỗng cafe tiêu xay, 1/3 muỗng cafe bột ngọt, 1/2 muỗng dầu ăn. Ướp khoảng 10 phút cho thấm gia vị
- Đặt lá rong biển dưới rồi cho nhân lên trên quấn, quấn tương tự nem rán, làm lần lượt đến khi hết nhân.
- Làm nóng nồi chiên không dầu trước 10 phút
- Nướng với 120 độ c trong 10-11 phút
- Khi chín lấy ra cắt xếp vào đĩa và thưởng thức thôi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thắm Gà