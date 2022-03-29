Ức gà cuộn rong biển - Món ăn healthy cho chị em giảm cân!

Làm ức gà ít calo, healthy nhưng đủ dưỡng chất bằng công thức dưới đây đảm bảo ăn là ghiền.

ỨC GÀ CUỘN RONG BIỂN

Nguyên liệu:

400gr thịt ức gà

Hành lá

Gia vị: Nước mắm, tiêu xay, bột ngọt, dầu hào, dầu ăn

Nước mắm, tiêu xay, bột ngọt, dầu hào, dầu ăn Mộc nhĩ, nấm hương

1 củ cà rốt

Ớt trái

Cách làm:



- Thịt ức gà rửa với nước muối loãng. Để khô ráo sau đó băm nhỏ.

- Nấm hương, mộc nhĩ ngâm nở sau đó cắt sạch chân rồi băm nhỏ, cà rốt nạo sợi sau đó băm nhỏ.

- Hành lá, ớt thái nhỏ.

- Trộn đều thịt ức gà với nguyên liệu đã băm trên sau đó cho thêm 1/2 muỗng dầu hào, 1/2 muỗng nước mắm, 1/3 muỗng cafe tiêu xay, 1/3 muỗng cafe bột ngọt, 1/2 muỗng dầu ăn. Ướp khoảng 10 phút cho thấm gia vị

- Đặt lá rong biển dưới rồi cho nhân lên trên quấn, quấn tương tự nem rán, làm lần lượt đến khi hết nhân.

- Làm nóng nồi chiên không dầu trước 10 phút

- Nướng với 120 độ c trong 10-11 phút

- Khi chín lấy ra cắt xếp vào đĩa và thưởng thức thôi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thắm Gà

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/uc-ga-cuon-rong-bien-mon-an-healthy-cho-chi-em-giam-can-458816.html