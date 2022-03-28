Khoai tây chiên xốt phô mai béo ngậy - Ngon tuyệt đỉnh như ngoài tiệm!

Xốt phô mai béo ngậy, mặn mặn chấm cùng khoai tây siêu giòn ngon
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KHOAI TÂY CHIÊN GIÒN và XỐT PHÔ MAI
Nguyên liệu:
Khoai tây chiên:
- 2-3 củ khoai tây
- 1/2 muỗng cafe muối
- 2 muỗng bột bắp
Xốt phô mai:
- 20gr bơ lạt
- 1/2 muỗng bột mì
- 1/2 muỗng tương ớt
- 120ml sữa tươi không đường
- 100gr phô mai lát
Trang trí:
- Lá mùi tây
- Bột ớt
Cách làm:
- Khoai tây chiên:
- Khoai tây cắt thành từng thanh vừa ăn.
- Ngâm khoai tây vừa cắt xong với 1/2 muỗng cà phê muối trong 20-30 phút.
- Vớt khoai ra và cho vào nồi nước đang sôi, luộc 5 phút.
- Sau khi luộc 5 phút sẽ vớt ra rổ để ráo
- Sau đó đổ khoai ra một chiếc khay và dùng khăn giấy thấm cho khoai ráo hết nước.
- Tiếp theo cho khoai vào thau sạch và cho 2 muỗng bột bắp vào đảo đều
- Tiếp theo lấy khoai ra một chiếc thau khác để không bị bám quá nhiều bột
- Chiên khoai 2 lần. Lần 1 chiên vừa phải, lần 2 chiên cho đến khi nào khoai vàng đều và giòn thật giòn.
- Xốt phô mai:
- Cho 2 miếng bơ lạt vào chảo cho đến khi bơ tan ra
- Tiếp tục cho 1/2 muỗng bột mì vào đảo đều
- Cho tiếp 1/2 muỗng tương ớt vào đảo đều
- Cuối cùng là cho 120ml sữa + 100gr phô mai lát
- Khuấy cho đến khi nào xốt sánh lại
- Trang trí:
- Rưới một ít lá mùi tây và bột ớt lên xốt và một ít lá mùi tây lên phô mai. Thưởng thức thôi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Nguyen Thao