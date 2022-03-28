Khoai tây chiên xốt phô mai béo ngậy - Ngon tuyệt đỉnh như ngoài tiệm!

Xốt phô mai béo ngậy, mặn mặn chấm cùng khoai tây siêu giòn ngon

KHOAI TÂY CHIÊN GIÒN và XỐT PHÔ MAI

Nguyên liệu:

Khoai tây chiên:

2-3 củ khoai tây

1/2 muỗng cafe muối

2 muỗng bột bắp

Xốt phô mai:

20gr bơ lạt

1/2 muỗng bột mì

1/2 muỗng tương ớt

120ml sữa tươi không đường

100gr phô mai lát

Trang trí:

Lá mùi tây

Bột ớt

Cách làm:



Khoai tây chiên:

- Khoai tây cắt thành từng thanh vừa ăn.

- Ngâm khoai tây vừa cắt xong với 1/2 muỗng cà phê muối trong 20-30 phút.

- Vớt khoai ra và cho vào nồi nước đang sôi, luộc 5 phút.

- Sau khi luộc 5 phút sẽ vớt ra rổ để ráo

- Sau đó đổ khoai ra một chiếc khay và dùng khăn giấy thấm cho khoai ráo hết nước.

- Tiếp theo cho khoai vào thau sạch và cho 2 muỗng bột bắp vào đảo đều

- Tiếp theo lấy khoai ra một chiếc thau khác để không bị bám quá nhiều bột

- Chiên khoai 2 lần. Lần 1 chiên vừa phải, lần 2 chiên cho đến khi nào khoai vàng đều và giòn thật giòn.

Xốt phô mai:

- Cho 2 miếng bơ lạt vào chảo cho đến khi bơ tan ra

- Tiếp tục cho 1/2 muỗng bột mì vào đảo đều

- Cho tiếp 1/2 muỗng tương ớt vào đảo đều

- Cuối cùng là cho 120ml sữa + 100gr phô mai lát

- Khuấy cho đến khi nào xốt sánh lại

Trang trí:

- Rưới một ít lá mùi tây và bột ớt lên xốt và một ít lá mùi tây lên phô mai. Thưởng thức thôi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Nguyen Thao

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoai-tay-chien-xot-pho-mai-beo-ngay-ngon-tuyet-dinh-nhu-ngoai-tiem-458583.html