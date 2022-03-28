Khoai tây chiên xốt phô mai béo ngậy - Ngon tuyệt đỉnh như ngoài tiệm!

Món ngon mỗi ngày 28/03/2022 11:57

Xốt phô mai béo ngậy, mặn mặn chấm cùng khoai tây siêu giòn ngon

KHOAI TÂY CHIÊN GIÒN và XỐT PHÔ MAI

Khoai tây chiên xốt phô mai béo ngậy - Ngon tuyệt đỉnh như ngoài tiệm! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Khoai tây chiên:

  • 2-3 củ khoai tây
  • 1/2 muỗng cafe muối
  • 2 muỗng bột bắp

Xốt phô mai:

  • 20gr bơ lạt
  • 1/2 muỗng bột mì
  • 1/2 muỗng tương ớt
  • 120ml sữa tươi không đường
  • 100gr phô mai lát

Trang trí:

  • Lá mùi tây
  • Bột ớt

Cách làm:

  • Khoai tây chiên:

- Khoai tây cắt thành từng thanh vừa ăn. 

- Ngâm khoai tây vừa cắt xong với 1/2 muỗng cà phê muối trong 20-30 phút.

- Vớt khoai ra và cho vào nồi nước đang sôi, luộc 5 phút.

- Sau khi luộc 5 phút sẽ vớt ra rổ để ráo 

- Sau đó đổ khoai ra một chiếc khay và dùng khăn giấy thấm cho khoai ráo hết nước.

- Tiếp theo cho khoai vào thau sạch và cho 2 muỗng bột bắp vào đảo đều 

- Tiếp theo lấy khoai ra một chiếc thau khác để không bị bám quá nhiều bột 

- Chiên khoai 2 lần. Lần 1 chiên vừa phải, lần 2 chiên cho đến khi nào khoai vàng đều và giòn thật giòn.

  • Xốt phô mai:

- Cho 2 miếng bơ lạt vào chảo cho đến khi bơ tan ra

- Tiếp tục cho 1/2 muỗng bột mì vào đảo đều

- Cho tiếp 1/2 muỗng tương ớt vào đảo đều

- Cuối cùng là cho 120ml sữa + 100gr phô mai lát

- Khuấy cho đến khi nào xốt sánh lại 

  • Trang trí:

- Rưới một ít lá mùi tây và bột ớt lên xốt và một ít lá mùi tây lên phô mai. Thưởng thức thôi

 

 

Khoai tây chiên xốt phô mai béo ngậy - Ngon tuyệt đỉnh như ngoài tiệm! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Nguyen Thao

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