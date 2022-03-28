Nem cua bể đầy ắp thịt, giòn rụm - Chất lượng không thể 'đỉnh' hơn!

Món ngon mỗi ngày 28/03/2022 10:26

Làm nem cua bể Hải Phòng tại nhà theo ý thích, ăn giòn rụm thích mê

NEM CUA BỂ HẢI PHÒNG

Nem cua bể đầy ắp thịt, giòn rụm - Chất lượng không thể 'đỉnh' hơn! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 0,5kg thịt nạc vai 
  • 300gr tôm bóc nõn
  • 600-700gr cua bể
  • 5 cái nấm hương
  • 10 cái mộc nhĩ
  • 3 củ cà rốt nhỏ
  • 100gr giá đỗ
  • 50gr miến dong
  • 2 quả trứng gà
  • 3 củ hành tím
  • 1 củ hành tây nhỏ
  • Gia vị: Bột canh, bột ngọt, tiêu
  • 80 bánh đa nem 
  • Rau xà lách, mùi, húng, kinh giới, tía tô vừa đủ
  • 1,5kg bún tươi
  • Dầu ăn 
  • Chanh, ớt, tỏi, giấm, đường
Nem cua bể đầy ắp thịt, giòn rụm - Chất lượng không thể 'đỉnh' hơn! - Ảnh 2

 

Cách làm:

  • Làm mắm chấm nem trước:

- Tỏi bóc vỏ, ớt bỏ hạt băm nhỏ.

- Hành tây thái nhỏ, cà rốt tỉa hoa xóc tí muối rồi chần qua nước sôi cho mềm.

- Cho 1 bát con nước nguội cùng với 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh giấm, 1 trái chanh vào hoà tan. Thêm tỏi, ớt tùy ý

- Cho 1 muỗng canh nước mắm vào hoà tan. Nếm vừa vị thì cho hành tây vào

- Cua bể rửa sạch, bóc yếm rồi luộc chín, gỡ lấy thịt.

- Miến, mộc nhĩ, nấm hương ngâm riêng từng thứ một rồi rửa sạch, thái nhỏ.

- Rau thơm, giá đỗ rửa sạch, để ráo. Hành tím bóc vỏ, băm nhỏ. Bào sợi 2 củ cà rốt, 1 củ còn lại tỉa hoa để cho vào bát nước mắm.

- Trộn tất cả các nguyên liệu với nhau: thịt, tôm, cua, trứng, giá đỗ, miến, nấm, mộc nhĩ, cà rốt, hành tím, tiêu bắc, 1 muỗng cafe bột canh và 1 muỗng cafe bột ngọt cho đều.

  • Cách gói nem:

- Múc 1 muỗng canh nhân rồi cho vào giữa bánh đa nem, gói vuông. Sau khi gói xong cho nem vào ngăn mát tủ lạnh 1 tiếng để nem khô bớt, khi rán nem sẽ giòn hơn.

- Chiên nem với lửa vừa: chiên lần 1 sơ qua. Chiên lần 2 cho miếng nem giòn rụm.

  • Thành phẩm:

- Miếng nem giòn rụm, giòn tan với phần nhân hải sản cua, tôm, thịt trộn lẫn thơm ngon chấm với nước mắm chua cay mặn ngọt

 

 

Nem cua bể đầy ắp thịt, giòn rụm - Chất lượng không thể 'đỉnh' hơn! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Hoa Lavender

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