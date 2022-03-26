Xôi chim câu cho bữa sáng chất lượng!

Thịt chim câu đậm đà, ăn với xôi dẻo dẻo siêu thơm

XÔI CHIM CÂU - BỒ CÂU NƯỚNG CHẨM CHÉO

Nguyên liệu:

Bồ câu ra ràng

Gia vị chẩm chéo Tây Bắc

Nếp

Hành phi

Cà rốt, củ cải, khoai tây

Cách làm:

- Bồ câu rửa sạch với muối, xát gừng/ rượu trắng để khử sạch mùi.

- Lấy 1 con ướp với muối, tiêu, hạt nêm, và gói gia vị chẩm chéo bán sẵn, từ 1-2 tiếng cho thấm gia vị. Rồi đem nướng ở nhiệt độ 170-180 độ 15 phút tuỳ con lớn nhỏ. 3 phút cuối lấy ra phết hỗn hợp dầu ăn và mật ong rồi tiếp tục cho vào nồi chiên và nướng cho hết thời gian.

- Nếp ngâm qua đêm hoặc nấu cấp tốc với nồi cơm điện. Dùng nước lọc hoặc nước cốt dừa pha với muối, hạt nêm, dầu ăn cho xâm xấp mặt nếp. Thêm bó lá dứa vào nồi. Rồi bấm nút nấu, đợi xôi chín.

- 1 con lọc xương lấy thịt, xay nhuyễn cùng với muối, tiêu, hạt nêm.

- Phi thơm hành tím, cho thịt bồ câu xay vào đảo đều đến khi săn lại, nêm nếm vừa ăn

- Xôi chín, dùng đũa trộn đều xôi với thịt bồ câu xay

- Muối chấm gồm có gia vị chẩm chéo, muối, đường, tiêu, ớt giã nhuyễn.

- Súp ăn kèm gồm có lòng chim câu cắt nhỏ, ướp gia vị, các loại củ cắt hạt lựu. Phi thơm hành rồi cho lòng vào xào, săn lại thì cho nước lọc vào, đun sôi tiếp tục cho các loại củ. Nấu lửa nhỏ cho củ mềm. Ninh cùng xương chim câu thì càng ngọt nước. Nêm nếm vừa ăn là xong.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đan Vy

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xoi-chim-cau-cho-bua-sang-chat-luong-458061.html