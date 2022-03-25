Biến tấu với món thịt vịt nướng lá mắc mật - Lai rai siêu mê!

Món ngon mỗi ngày 25/03/2022 10:53

Thịt vịt làm sạch, ướp với gia vị lá măc mật, nướng lên thơm phức khiến cả nhà mê tít.

THỊT VỊT NƯỚNG LÁ MẮC MẬT

Biến tấu với món thịt vịt nướng lá mắc mật - Lai rai siêu mê! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg thịt vịt
  • Muối hạt
  • 3 muỗng canh rượu trắng
  • Lá mắc mật
  •  1 muỗng canh dầu hào
  • 2 muỗng canh nước tương
  • 1/2 muỗng canh dầu mè
  • 2 muỗng canh mật ong
  • 1 muỗng canh hạt mắc khén
  • 2 củ sả

Cách làm:

- Rửa sạch vịt, xát kỹ vịt với muối hạt sau đó rửa lại với nước lọc. Đổ rượu trắng vào rửa cùng để khử mùi hôi vịt.

- Vịt chặt làm đôi sau đó khứa hờ vài đường vào phần da vịt.

- Ướp thịt vịt cùng với dầu hào, xì dầu, hạt mắc khén, lá mắc mật giã nhỏ, sả đập dập băm nhỏ trong khoảng 4-5 tiếng cho ngấm gia vị.

  • Nướng thịt:

- Xếp thịt vào nồi chiên không dầu và nướng lần 1 với nhiệt độ 160 độ trong 25 phút. Sau đó cho hết phần nước ướp vào và lật mặt thịt nướng lần 2 trong 15 phút

- Trộn đều mật ong, med rang, dầu mè quét đều mặt thịt nướng lần 3 nhiệt 180 độ trong 4-5 phút

- Cho thịt ra đĩa và thưởng thức

 

 

Biến tấu với món thịt vịt nướng lá mắc mật - Lai rai siêu mê! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Thắm Gà

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