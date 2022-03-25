Biến tấu với món thịt vịt nướng lá mắc mật - Lai rai siêu mê!

Thịt vịt làm sạch, ướp với gia vị lá măc mật, nướng lên thơm phức khiến cả nhà mê tít.
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THỊT VỊT NƯỚNG LÁ MẮC MẬT
Nguyên liệu:
- 1kg thịt vịt
- Muối hạt
- 3 muỗng canh rượu trắng
- Lá mắc mật
- 1 muỗng canh dầu hào
- 2 muỗng canh nước tương
- 1/2 muỗng canh dầu mè
- 2 muỗng canh mật ong
- 1 muỗng canh hạt mắc khén
- 2 củ sả
Cách làm:
- Rửa sạch vịt, xát kỹ vịt với muối hạt sau đó rửa lại với nước lọc. Đổ rượu trắng vào rửa cùng để khử mùi hôi vịt.
- Vịt chặt làm đôi sau đó khứa hờ vài đường vào phần da vịt.
- Ướp thịt vịt cùng với dầu hào, xì dầu, hạt mắc khén, lá mắc mật giã nhỏ, sả đập dập băm nhỏ trong khoảng 4-5 tiếng cho ngấm gia vị.
- Nướng thịt:
- Xếp thịt vào nồi chiên không dầu và nướng lần 1 với nhiệt độ 160 độ trong 25 phút. Sau đó cho hết phần nước ướp vào và lật mặt thịt nướng lần 2 trong 15 phút
- Trộn đều mật ong, med rang, dầu mè quét đều mặt thịt nướng lần 3 nhiệt 180 độ trong 4-5 phút
- Cho thịt ra đĩa và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thắm Gà