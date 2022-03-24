Bún chả giò - Hòa quyện với nước mắm cay cay, thêm rau sống vào ngon tê tái!

2 vắt bún tàu

30gr mộc nhĩ

300gr khoai môn

Hành lá, hành tím

Gia vị: 1.5 muỗng cafe muối, 1 muỗng cafe bột ngọt, 2 muỗng cafe đường, 1/2 muỗng hạt nêm và ít tiêu

30 con tôm thẻ

30 cái bánh tráng

- Trộn đều hỗn hợp cho thật mịn trừ bánh tráng và tôm.

- Dùng tay làm ướt bánh tráng và cho phần thịt vào trước rồi cuộn lại.

- Cuộn được 1-2 vòng thì cho phần tôm vào và tiếp tục cuốn lại là hoàn thành.

Chiên chả giò:

- Chiên lần một vừa vàng bánh là vớt ra. Sau khi chiên hết thì chiên tiếp lần 2 cho bánh vàng là được.

Thưởng thức:

- Chuẩn bị thêm ít bì heo trộn với thính và ít thịt ba chỉ nướng cùng với ít rau thơm và dưa leo.

- Ăn kèm với mỡ hành và nước mắm chua ngọt cay cay tùy ý

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Eric Nguyen