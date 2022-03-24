Bún chả giò - Hòa quyện với nước mắm cay cay, thêm rau sống vào ngon tê tái!

Món ngon mỗi ngày 24/03/2022 21:08

Chả giò tôm thịt chất lượng giòn rôm rốp, chấm nước mắm và ăn kèm bún siêu ngon

BÚN GIÒ BÌ (CHẢ GIÒ + BÌ)

Bún chả giò - Hòa quyện với nước mắm cay cay, thêm rau sống vào ngon tê tái! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Chả giò:

  • 350gr thịt heo xay

  • 2 vắt bún tàu

  • 30gr mộc nhĩ

  • 300gr khoai môn 

  • Hành lá, hành tím

  • Gia vị: 1.5 muỗng cafe muối, 1 muỗng cafe bột ngọt, 2 muỗng cafe đường, 1/2 muỗng hạt nêm và ít tiêu

  • 30 con tôm thẻ

  • 30 cái bánh tráng

    • - Trộn đều hỗn hợp cho thật mịn trừ bánh tráng và tôm.

     

    Bún chả giò - Hòa quyện với nước mắm cay cay, thêm rau sống vào ngon tê tái! - Ảnh 2

     

    - Dùng tay làm ướt bánh tráng và cho phần thịt vào trước rồi cuộn lại.

    - Cuộn được 1-2 vòng thì cho phần tôm vào và tiếp tục cuốn lại là hoàn thành. 

     

    Bún chả giò - Hòa quyện với nước mắm cay cay, thêm rau sống vào ngon tê tái! - Ảnh 3

    • Chiên chả giò:

    - Chiên lần một vừa vàng bánh là vớt ra. Sau khi chiên hết thì chiên tiếp lần 2 cho bánh vàng là được. 

     

    Bún chả giò - Hòa quyện với nước mắm cay cay, thêm rau sống vào ngon tê tái! - Ảnh 4

    • Thưởng thức:

    - Chuẩn bị thêm ít bì heo trộn với thính và ít thịt ba chỉ nướng cùng với ít rau thơm và dưa leo.

    - Ăn kèm với mỡ hành và nước mắm chua ngọt cay cay tùy ý

     

     

    Bún chả giò - Hòa quyện với nước mắm cay cay, thêm rau sống vào ngon tê tái! - Ảnh 5

    Chúc mọi người làm thành công!

     

    Nguồn: Fb Eric Nguyen

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