Bún chả giò - Hòa quyện với nước mắm cay cay, thêm rau sống vào ngon tê tái!

Chả giò tôm thịt chất lượng giòn rôm rốp, chấm nước mắm và ăn kèm bún siêu ngon
- Lẩu gà nấm ngọt thanh - Ăn một chén lẩu đậm đà, bồi bổ sức khỏe!
- Da heo cuộn chả ốc giòn rôm rốp - Chấm mắm gừng ăn ngày lạnh lạnh siêu đã thèm!
BÚN GIÒ BÌ (CHẢ GIÒ + BÌ)
Nguyên liệu:
Chả giò:
350gr thịt heo xay
2 vắt bún tàu
30gr mộc nhĩ
300gr khoai môn
Hành lá, hành tím
Gia vị: 1.5 muỗng cafe muối, 1 muỗng cafe bột ngọt, 2 muỗng cafe đường, 1/2 muỗng hạt nêm và ít tiêu
30 con tôm thẻ
30 cái bánh tráng
- Trộn đều hỗn hợp cho thật mịn trừ bánh tráng và tôm.
- Dùng tay làm ướt bánh tráng và cho phần thịt vào trước rồi cuộn lại.
- Cuộn được 1-2 vòng thì cho phần tôm vào và tiếp tục cuốn lại là hoàn thành.
- Chiên chả giò:
- Chiên lần một vừa vàng bánh là vớt ra. Sau khi chiên hết thì chiên tiếp lần 2 cho bánh vàng là được.
- Thưởng thức:
- Chuẩn bị thêm ít bì heo trộn với thính và ít thịt ba chỉ nướng cùng với ít rau thơm và dưa leo.
- Ăn kèm với mỡ hành và nước mắm chua ngọt cay cay tùy ý
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Eric Nguyen