Lẩu gà nấm ngọt thanh - Ăn một chén lẩu đậm đà, bồi bổ sức khỏe!

Làm lẩu gà nấm ngọt thơm tại nhà. Nước dùng trong vắt, húp chén lẩu ngon siêu đã

LẨU GÀ NẤM

Nguyên liệu:

Xương ống

Hành, sả

1 trái cà chua

1/2 trái thơm

1/2 trái bắp ngọt

Hạt sen

Nấm hương

Lá chanh

Gói Tần Hầm Lẩu

Cách làm:



- Hành sả phi thơm, cho xương ống đã chần sơ, đầu cổ chân gà vào xào chung, đến khi săn thịt rồi đổ thêm nước

- Sau khi nước sôi cho toàn bộ củ quả đã chuẩn bị vào nồi. Nước sôi thêm lần nữa thì cho gói Tần Hầm Lẩu vào.

- Cho hạt nêm, bột ngọt, 1 muỗng cafe đường vào nêm cho vừa miệng và ninh thêm 10 phút.

- Về phần Gà nhúng lẩu có thể để nguyên sau khi làm sạch/ ướp thịt gà với gừng, sả, tỏi, nước mắm, hạt nêm, trộn đều và bọc lại để ngăn mát 30 phút cho thịt ngấm đều.

RAU NHÚNG LẨU:

- Rau ngải cứu, rau muống, cải ngọt, cải thảo...

- Các loại nấm tùy sở thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Mỡ Wasabi

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lau-ga-nam-ngot-thanh-an-mot-chen-lau-dam-da-boi-bo-suc-khoe-457604.html