Lẩu gà nấm ngọt thanh - Ăn một chén lẩu đậm đà, bồi bổ sức khỏe!

Làm lẩu gà nấm ngọt thơm tại nhà. Nước dùng trong vắt, húp chén lẩu ngon siêu đã
- Mì soba xốt mè rang - Đổi gió cho một buổi trưa nóng bức!
- Đậu hũ rim nước dừa ăn cơm trưa! Món ngon tuyệt hảo cho ngày ngán đạm
LẨU GÀ NẤM
Nguyên liệu:
- Xương ống
- Hành, sả
- 1 trái cà chua
- 1/2 trái thơm
- 1/2 trái bắp ngọt
- Hạt sen
- Nấm hương
- Lá chanh
- Gói Tần Hầm Lẩu
Cách làm:
- Hành sả phi thơm, cho xương ống đã chần sơ, đầu cổ chân gà vào xào chung, đến khi săn thịt rồi đổ thêm nước
- Sau khi nước sôi cho toàn bộ củ quả đã chuẩn bị vào nồi. Nước sôi thêm lần nữa thì cho gói Tần Hầm Lẩu vào.
- Cho hạt nêm, bột ngọt, 1 muỗng cafe đường vào nêm cho vừa miệng và ninh thêm 10 phút.
- Về phần Gà nhúng lẩu có thể để nguyên sau khi làm sạch/ ướp thịt gà với gừng, sả, tỏi, nước mắm, hạt nêm, trộn đều và bọc lại để ngăn mát 30 phút cho thịt ngấm đều.
- RAU NHÚNG LẨU:
- Rau ngải cứu, rau muống, cải ngọt, cải thảo...
- Các loại nấm tùy sở thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Mỡ Wasabi