Lẩu gà nấm ngọt thanh - Ăn một chén lẩu đậm đà, bồi bổ sức khỏe!

Món ngon mỗi ngày 23/03/2022 12:24

Làm lẩu gà nấm ngọt thơm tại nhà. Nước dùng trong vắt, húp chén lẩu ngon siêu đã

LẨU GÀ NẤM

Lẩu gà nấm ngọt thanh - Ăn một chén lẩu đậm đà, bồi bổ sức khỏe! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Xương ống 
  • Hành, sả
  • 1 trái cà chua 
  • 1/2 trái thơm
  • 1/2 trái bắp ngọt
  • Hạt sen 
  • Nấm hương 
  • Lá chanh 
  • Gói Tần Hầm Lẩu

Cách làm:

- Hành sả phi thơm, cho xương ống đã chần sơ, đầu cổ chân gà vào xào chung, đến khi săn thịt rồi đổ thêm nước 

- Sau khi nước sôi cho toàn bộ củ quả đã chuẩn bị vào nồi. Nước sôi thêm lần nữa thì cho gói Tần Hầm Lẩu vào.

- Cho hạt nêm, bột ngọt, 1 muỗng cafe đường vào nêm cho vừa miệng và ninh thêm 10 phút.

- Về phần Gà nhúng lẩu có thể để nguyên sau khi làm sạch/ ướp thịt gà với gừng, sả, tỏi, nước mắm, hạt nêm, trộn đều và bọc lại để ngăn mát 30 phút cho thịt ngấm đều.

  • RAU NHÚNG LẨU:

- Rau ngải cứu, rau muống, cải ngọt, cải thảo...

- Các loại nấm tùy sở thích

 

 

Lẩu gà nấm ngọt thanh - Ăn một chén lẩu đậm đà, bồi bổ sức khỏe! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Mỡ Wasabi

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