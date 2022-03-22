Đậu hũ rim nước dừa ăn cơm trưa! Món ngon tuyệt hảo cho ngày ngán đạm

Đổi vị với món ăn đơn giản, đậu hũ rim mặn ngọt ăn 'bắt' cơm vô cùng

CÁCH LÀM ĐẬU KHÌA NƯỚC DỪA ĐƯA CƠM

Nguyên liệu:

500gr đậu phụ

1 nhánh tỏi to

4 nhánh hành khô nhỏ

5 muỗng nước tương

2 muỗng mật mía/ đường

500ml nước dừa

Ớt tươi và tiêu đen

Cách làm:

- Đậu phụ cắt miếng rồi rán vàng đều, để ráo dầu.

- Tỏi và hành tím sơ chế, đập dập rồi băm nhỏ.

- Cho chút dầu lên chảo rồi phi thơm hành tỏi. Tiếp đến cho đậu vào đảo đều, thêm nước tương và mật mía cùng nước dừa.

- Đun nhỏ lửa khoảng 20 phút cho tới khi nước dừa gần gạn, cho thêm vài lát ớt tươi cùng tiêu đen vào và đảo đều. Tắt bếp rồi ăn nóng cùng cơm.

Chúc mọi người làm thành công!





Nguồn: Fb Đức Văn Nguyễn

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dau-hu-rim-nuoc-dua-an-com-trua-mon-ngon-tuyet-hao-cho-ngay-ngan-dam-457098.html