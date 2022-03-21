Bún nước tương biến tấu theo cách riêng của bạn - Ăn vào siêu mê ly!

Món ngon mỗi ngày 21/03/2022 09:54

Ở nhà làm bún nước tương, nguyên liệu đơn giản nhưng siêu ngon

BÚN NƯỚC TƯƠNG

Bún nước tương biến tấu theo cách riêng của bạn - Ăn vào siêu mê ly! - Ảnh 1

Chả đậu:

  • 1 bìa đậu hủ non
  • 1/2 củ đậu/sắn
  • 1 quả trứng gà
  • Nấm mèo
  • 1 muỗng cafe dầu ăn
  • 1 muỗng cafe hành, tỏi băm
  • 1 nhúm muối nhỏ
  • 1 ít tiêu
  • Gốc hành lá

Cách làm:

- Bìa đậu hủ non rửa sạch, nghiền nát rồi ép cho khô nước.

- Củ đậu bào sợi, chần qua nước sôi, sau đó vắt thật ráo nước.

- Nấm mèo ngâm nở, rửa sạch rồi cắt nhỏ.

- Cho tất cả nguyên liệu vào. Trộn đều để nguyên liệu và gia vị quyện đều. Sau đó vo hỗn hợp trên thành viên tròn vừa ăn.

- Chiên vàng và vớt ra để ráo dầu

Nước xốt:

  • Tỏi, ớt, đậu phộng, mè rang
  • 2 muỗng đường
  • 10 muỗng nước tương
  • 1 muỗng nước cốt chanh
  • 3 muỗng nước lọc

Cách làm:

- Cho tỏi, ớt, đậu phộng, mè rang, đường vào cối giã nhuyễn.

- Sau đó cho nước cốt chanh và nước lọc vào khuấy đều. 

- Thêm nước tương và nếm vừa vị

 

 

Bún nước tương biến tấu theo cách riêng của bạn - Ăn vào siêu mê ly! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công

 

Nguồn: Fb Ni Nguyễn

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