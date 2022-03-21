Bún nước tương biến tấu theo cách riêng của bạn - Ăn vào siêu mê ly!

Ở nhà làm bún nước tương, nguyên liệu đơn giản nhưng siêu ngon
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BÚN NƯỚC TƯƠNG
Chả đậu:
- 1 bìa đậu hủ non
- 1/2 củ đậu/sắn
- 1 quả trứng gà
- Nấm mèo
- 1 muỗng cafe dầu ăn
- 1 muỗng cafe hành, tỏi băm
- 1 nhúm muối nhỏ
- 1 ít tiêu
- Gốc hành lá
Cách làm:
- Bìa đậu hủ non rửa sạch, nghiền nát rồi ép cho khô nước.
- Củ đậu bào sợi, chần qua nước sôi, sau đó vắt thật ráo nước.
- Nấm mèo ngâm nở, rửa sạch rồi cắt nhỏ.
- Cho tất cả nguyên liệu vào. Trộn đều để nguyên liệu và gia vị quyện đều. Sau đó vo hỗn hợp trên thành viên tròn vừa ăn.
- Chiên vàng và vớt ra để ráo dầu
Nước xốt:
- Tỏi, ớt, đậu phộng, mè rang
- 2 muỗng đường
- 10 muỗng nước tương
- 1 muỗng nước cốt chanh
- 3 muỗng nước lọc
Cách làm:
- Cho tỏi, ớt, đậu phộng, mè rang, đường vào cối giã nhuyễn.
- Sau đó cho nước cốt chanh và nước lọc vào khuấy đều.
- Thêm nước tương và nếm vừa vị
Chúc mọi người làm thành công
Nguồn: Fb Ni Nguyễn