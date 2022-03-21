Bún nước tương biến tấu theo cách riêng của bạn - Ăn vào siêu mê ly!

Ở nhà làm bún nước tương, nguyên liệu đơn giản nhưng siêu ngon

BÚN NƯỚC TƯƠNG

Chả đậu:

1 bìa đậu hủ non

1/2 củ đậu/sắn

1 quả trứng gà

Nấm mèo

1 muỗng cafe dầu ăn

1 muỗng cafe hành, tỏi băm

1 nhúm muối nhỏ

1 ít tiêu

Gốc hành lá

Cách làm:



- Bìa đậu hủ non rửa sạch, nghiền nát rồi ép cho khô nước.

- Củ đậu bào sợi, chần qua nước sôi, sau đó vắt thật ráo nước.

- Nấm mèo ngâm nở, rửa sạch rồi cắt nhỏ.

- Cho tất cả nguyên liệu vào. Trộn đều để nguyên liệu và gia vị quyện đều. Sau đó vo hỗn hợp trên thành viên tròn vừa ăn.

- Chiên vàng và vớt ra để ráo dầu

Nước xốt:



Tỏi, ớt, đậu phộng, mè rang

2 muỗng đường

10 muỗng nước tương

1 muỗng nước cốt chanh

3 muỗng nước lọc

Cách làm:

- Cho tỏi, ớt, đậu phộng, mè rang, đường vào cối giã nhuyễn.

- Sau đó cho nước cốt chanh và nước lọc vào khuấy đều.

- Thêm nước tương và nếm vừa vị

Chúc mọi người làm thành công

Nguồn: Fb Ni Nguyễn

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bun-nuoc-tuong-bien-tau-theo-cach-rieng-cua-ban-an-vao-sieu-me-ly-457084.html