Măng om sườn non - Món ăn quê hương thấm đượm tình thân!

Món ngon mỗi ngày 21/03/2022 09:10

Măng rửa sạch, kho với sườn dậy mùi siêu thơm. Ăn với cơm trắng bao ngon

Măng sặt om sườn/thịt nạc bằm

Măng om sườn non - Món ăn quê hương thấm đượm tình thân! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 300-500gr măng sặt bóc vỏ sẵn
  • 400gr sườn/ 250gr thịt nạc băm
  • 4 trái cà chua
  • 4-5 nhánh tỏi băm
  • Hành lá, mùi tàu, ít rau thìa là 
  • Ớt trái
  • Gia vị: Dầu ăn, bột ngọt, hạt nêm, nước mắm, nước lọc

Cách làm:

- Măng cắt đôi đập dập nhẹ cho măng dễ ngấm gia vị. Cà chua bổ cau

- Xương sườn cho vào nước sôi luộc qua rửa lại với nước sạch. Cho sườn/thịt nạc băm vào nồi, thêm 1-2 muỗng dầu ăn xào đến khi săn lại. Thêm ít tỏi băm xào cho dậy mùi

- Đổ măng vào xào cùng. Nêm nếm tuỳ theo khẩu vị của gia đình. Đảo đều tầm 5 phút thì đổ cà chua vào xào. Lúc này đổ nước vào om khoảng 45 phút

- Đổ nước ngập mặt sườn/măng một chút om lửa vừa. Lúc nào gần cạn nước lại châm thêm nước và lập lại 2-3 lần như vậy đến khi mềm

- Nêm nếm vừa khẩu vị gia đình, múc ra đĩa, thêm hành và rau thơm vào

 

Măng om sườn non - Món ăn quê hương thấm đượm tình thân! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Kieu Oanh Nguyen Hoang

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