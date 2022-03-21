Măng om sườn non - Món ăn quê hương thấm đượm tình thân!

Măng rửa sạch, kho với sườn dậy mùi siêu thơm. Ăn với cơm trắng bao ngon

Măng sặt om sườn/thịt nạc bằm

Nguyên liệu:

300-500gr măng sặt bóc vỏ sẵn

400gr sườn/ 250gr thịt nạc băm

4 trái cà chua

4-5 nhánh tỏi băm

Hành lá, mùi tàu, ít rau thìa là

Ớt trái

Gia vị: Dầu ăn, bột ngọt, hạt nêm, nước mắm, nước lọc

Cách làm:



- Măng cắt đôi đập dập nhẹ cho măng dễ ngấm gia vị. Cà chua bổ cau

- Xương sườn cho vào nước sôi luộc qua rửa lại với nước sạch. Cho sườn/thịt nạc băm vào nồi, thêm 1-2 muỗng dầu ăn xào đến khi săn lại. Thêm ít tỏi băm xào cho dậy mùi

- Đổ măng vào xào cùng. Nêm nếm tuỳ theo khẩu vị của gia đình. Đảo đều tầm 5 phút thì đổ cà chua vào xào. Lúc này đổ nước vào om khoảng 45 phút

- Đổ nước ngập mặt sườn/măng một chút om lửa vừa. Lúc nào gần cạn nước lại châm thêm nước và lập lại 2-3 lần như vậy đến khi mềm

- Nêm nếm vừa khẩu vị gia đình, múc ra đĩa, thêm hành và rau thơm vào

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Kieu Oanh Nguyen Hoang

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mang-om-suon-non-mon-an-que-huong-tham-duom-tinh-than-457065.html