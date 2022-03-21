Măng om sườn non - Món ăn quê hương thấm đượm tình thân!

Măng rửa sạch, kho với sườn dậy mùi siêu thơm. Ăn với cơm trắng bao ngon
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Măng sặt om sườn/thịt nạc bằm
Nguyên liệu:
- 300-500gr măng sặt bóc vỏ sẵn
- 400gr sườn/ 250gr thịt nạc băm
- 4 trái cà chua
- 4-5 nhánh tỏi băm
- Hành lá, mùi tàu, ít rau thìa là
- Ớt trái
- Gia vị: Dầu ăn, bột ngọt, hạt nêm, nước mắm, nước lọc
Cách làm:
- Măng cắt đôi đập dập nhẹ cho măng dễ ngấm gia vị. Cà chua bổ cau
- Xương sườn cho vào nước sôi luộc qua rửa lại với nước sạch. Cho sườn/thịt nạc băm vào nồi, thêm 1-2 muỗng dầu ăn xào đến khi săn lại. Thêm ít tỏi băm xào cho dậy mùi
- Đổ măng vào xào cùng. Nêm nếm tuỳ theo khẩu vị của gia đình. Đảo đều tầm 5 phút thì đổ cà chua vào xào. Lúc này đổ nước vào om khoảng 45 phút
- Đổ nước ngập mặt sườn/măng một chút om lửa vừa. Lúc nào gần cạn nước lại châm thêm nước và lập lại 2-3 lần như vậy đến khi mềm
- Nêm nếm vừa khẩu vị gia đình, múc ra đĩa, thêm hành và rau thơm vào
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Kieu Oanh Nguyen Hoang