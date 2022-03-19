Heo cuộn lá bưởi tưởng lạ nhưng hóa ra là món ngon quê hương!

Lá bưởi thơm đặc trưng, cuốn thịt heo không bị khô mà ăn thì siêu ngon

THỊT NƯỚNG LÁ BƯỞI

Nguyên liệu:

Lá bưởi tươi to vừa

Thịt ba chỉ/ nọng heo

Xốt ướp thịt nướng

Cách làm:



- Thịt thái miếng mỏng, vừa ăn

- Cho xốt vào và trộn đều, để ngấm gia vị trong tủ lạnh khoảng 1 tiếng

- Trải một miếng lá bưởi, cho thịt lên và cuộn chặt lại, dùng tăm để cố định

- Xếp thịt lên vỉ nướng, set 180 độ trong 4 phút.

- Sau đó lật mặt chả nướng tiếp 3-4 phút tuỳ theo chả cuốn to/ nhỏ. Thấy miếng chả vàng rộm toả mùi thịt mùi lá bưởi là được

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Vĩnh Quyên

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/heo-cuon-la-buoi-tuong-la-nhung-hoa-ra-la-mon-ngon-que-huong-456361.html