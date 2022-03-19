Heo cuộn lá bưởi tưởng lạ nhưng hóa ra là món ngon quê hương!

Lá bưởi thơm đặc trưng, cuốn thịt heo không bị khô mà ăn thì siêu ngon
- Chân gà hầm tàu xì kiểu người Hoa, ăn một lần là nhớ mãi hương vị!
- Heo quay xóc sả tắc chua chua cay cay, ăn 'bắt' mồi, 'bắt' cơm vô cùng!
THỊT NƯỚNG LÁ BƯỞI
Nguyên liệu:
Lá bưởi tươi to vừa
Thịt ba chỉ/ nọng heo
Xốt ướp thịt nướng
Cách làm:
- Thịt thái miếng mỏng, vừa ăn
- Cho xốt vào và trộn đều, để ngấm gia vị trong tủ lạnh khoảng 1 tiếng
- Trải một miếng lá bưởi, cho thịt lên và cuộn chặt lại, dùng tăm để cố định
- Xếp thịt lên vỉ nướng, set 180 độ trong 4 phút.
- Sau đó lật mặt chả nướng tiếp 3-4 phút tuỳ theo chả cuốn to/ nhỏ. Thấy miếng chả vàng rộm toả mùi thịt mùi lá bưởi là được
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Vĩnh Quyên