Mì quảng Đà Nẵng - Ăn một lần là 'nghiện'!

Món ngon mỗi ngày 19/03/2022 10:32

Ở nhà học cách nấu mì quảng đơn giản. Đãi gia đình món ngon thôi

MÌ QUẢNG ĐÀ NẴNG

Mì quảng Đà Nẵng - Ăn một lần là 'nghiện'! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1 kg mì Quảng tươi
  • 1kgkg sườn non
  • 500gr tôm tươi
  • 5 quả trứng gà
  • Rau sống ( hoa chuối,cải non,giá,rau thơm)
  • Gia vị: Dầu đậu phộng, dầu điều, hành tím, tỏi, ớt băm, muối, nước mắm, bột ngọt, đường, ớt bột, hành ngò, đậu phộng rang...

Cách làm:

- Ướp sườn với 5 muỗng nước mắm, 1 muỗng bột ngọt, 1 muỗng đường, 1/2 muỗng tiêu, 1/2 muỗng ớt bột, Ướp sau 30 phút thì cho 5 muỗng dầu đậu phộng, 2 muỗng dầu điều vào nồi. Phi hành tím lên cho thơm và cho sườn vào rim tầm 15 phút cho săn lại, cho tôm vào rim thêm 10 phút nữa

 

Mì quảng Đà Nẵng - Ăn một lần là 'nghiện'! - Ảnh 2

 

- Sau đó đổ 4 lít nước vào nồi sườn tôm rim hầm thêm 15-20 phút. Nêm nêm lại gia vị cho vừa ăn là được.

- Luộc trứng gà khoảng 6 phút, bóc vỏ cắt đôi.

- Làm sa tế ớt: băm 3 củ tỏi, 2 củ hành tím nhuyễn. Phi hành tỏi lên cho thật thơm sau đó cho 100gr ớt xay vào xào lên, nên nêm 2 muỗng nước mắm, 1 muỗng đường.

 

Mì quảng Đà Nẵng - Ăn một lần là 'nghiện'! - Ảnh 3

 

- Trình bày ra tô cho thêm hành ngò, đậu phộng rang, ăn kèm bánh tráng và rau sống tùy ý

 

 

Mì quảng Đà Nẵng - Ăn một lần là 'nghiện'! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Hong Nho

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