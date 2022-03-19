Mì quảng Đà Nẵng - Ăn một lần là 'nghiện'!

Ở nhà học cách nấu mì quảng đơn giản. Đãi gia đình món ngon thôi
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MÌ QUẢNG ĐÀ NẴNG
Nguyên liệu:
- 1 kg mì Quảng tươi
- 1kgkg sườn non
- 500gr tôm tươi
- 5 quả trứng gà
- Rau sống ( hoa chuối,cải non,giá,rau thơm)
- Gia vị: Dầu đậu phộng, dầu điều, hành tím, tỏi, ớt băm, muối, nước mắm, bột ngọt, đường, ớt bột, hành ngò, đậu phộng rang...
Cách làm:
- Ướp sườn với 5 muỗng nước mắm, 1 muỗng bột ngọt, 1 muỗng đường, 1/2 muỗng tiêu, 1/2 muỗng ớt bột, Ướp sau 30 phút thì cho 5 muỗng dầu đậu phộng, 2 muỗng dầu điều vào nồi. Phi hành tím lên cho thơm và cho sườn vào rim tầm 15 phút cho săn lại, cho tôm vào rim thêm 10 phút nữa
- Sau đó đổ 4 lít nước vào nồi sườn tôm rim hầm thêm 15-20 phút. Nêm nêm lại gia vị cho vừa ăn là được.
- Luộc trứng gà khoảng 6 phút, bóc vỏ cắt đôi.
- Làm sa tế ớt: băm 3 củ tỏi, 2 củ hành tím nhuyễn. Phi hành tỏi lên cho thật thơm sau đó cho 100gr ớt xay vào xào lên, nên nêm 2 muỗng nước mắm, 1 muỗng đường.
- Trình bày ra tô cho thêm hành ngò, đậu phộng rang, ăn kèm bánh tráng và rau sống tùy ý
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hong Nho