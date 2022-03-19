Mì quảng Đà Nẵng - Ăn một lần là 'nghiện'!

Ở nhà học cách nấu mì quảng đơn giản. Đãi gia đình món ngon thôi

MÌ QUẢNG ĐÀ NẴNG

Nguyên liệu:

1 kg mì Quảng tươi

1kgkg sườn non

500gr tôm tươi

5 quả trứng gà

Rau sống ( hoa chuối,cải non,giá,rau thơm)

Gia vị: Dầu đậu phộng, dầu điều, hành tím, tỏi, ớt băm, muối, nước mắm, bột ngọt, đường, ớt bột, hành ngò, đậu phộng rang...

Cách làm:



- Ướp sườn với 5 muỗng nước mắm, 1 muỗng bột ngọt, 1 muỗng đường, 1/2 muỗng tiêu, 1/2 muỗng ớt bột, Ướp sau 30 phút thì cho 5 muỗng dầu đậu phộng, 2 muỗng dầu điều vào nồi. Phi hành tím lên cho thơm và cho sườn vào rim tầm 15 phút cho săn lại, cho tôm vào rim thêm 10 phút nữa

- Sau đó đổ 4 lít nước vào nồi sườn tôm rim hầm thêm 15-20 phút. Nêm nêm lại gia vị cho vừa ăn là được.

- Luộc trứng gà khoảng 6 phút, bóc vỏ cắt đôi.

- Làm sa tế ớt: băm 3 củ tỏi, 2 củ hành tím nhuyễn. Phi hành tỏi lên cho thật thơm sau đó cho 100gr ớt xay vào xào lên, nên nêm 2 muỗng nước mắm, 1 muỗng đường.

- Trình bày ra tô cho thêm hành ngò, đậu phộng rang, ăn kèm bánh tráng và rau sống tùy ý

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hong Nho

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mi-quang-da-nang-an-mot-lan-la-nghien-456681.html