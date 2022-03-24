Bò nhúng mắm ruốc thơm nức mũi - Cuốn với bánh tráng ăn siêu đã thèm!

Thèm bò nhúng thì làm ngay thôi, thớ bò mềm mềm, quyện với mắm ruốc mặn mặn đậm đà

Bò nhúng mắm ruốc

Nguyên liệu:

500gr thịt bò

50gr sả cây

20gr tỏi

20gr hành tím

4 muỗng mắm ruốc

1 quả ớt sừng

1 củ hành tây

Rau ăn kèm: Kèo nèo, rau muống cọng

Kèo nèo, rau muống cọng Gia vị: Dầu ăn, hạt nêm, đường cát trắng, nước mắm

Cách làm:



- Bắc nồi nấu lẩu lên bếp, cho 2 muỗng dầu ăn đun nóng tới thì cho tỏi băm vào phi dậy mùi thơm. Tiếp theo, cho hành tím vào phi thơm rồi mới cho phần sả và ớt băm nhuyễn vào phi thêm 1 phút.

- Nêm nếm 4 muỗng mắm ruốc vào nồi cùng 1 muỗng canh đường, thêm 50ml nước lọc đun cho tới khi các nguyên liệu hòa quyện với nhau. Khi thấy nước lẩu chuyển màu, dậy mùi thơm hấp dẫn thì thêm nước dừa tươi vào.

- Đun nước lẩu sôi lăn tăn, nêm nếm thêm gia vị cho vừa ăn. Cuối cùng cho hành tây cắt múi cau vào, tắt bếp.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Giang Võ

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-nhung-mam-ruoc-thom-nuc-mui-cuon-voi-banh-trang-an-sieu-da-them-457772.html