Tai heo giòn giòn nướng lá mắc mật - Ngửi mùi đã thơm nức mũi!

Tai heo làm sạch, nướng lá mắc mật đậm đà. Ăn tai heo, lai rai với chiến hữu

TAI HEO NƯỚNG MẮC MẬT

Nguyên liệu:

Tai heo

Lá mắc mật

Gia vị ướp: muối, hạt nêm, tiêu, ngũ vị hương, sate, dầu hào, tỏi, hành, ớt

muối, hạt nêm, tiêu, ngũ vị hương, sate, dầu hào, tỏi, hành, ớt Nước chấm: tương ớt, nước tương

Cách làm:



- Tai heo cạo lông và phần dơ, rửa sạch bên trong.

- Xay lá mắc mật với phần gia vị ướp bên trên cho nhuyễn rồi ướp với tai trong 30 phút

- Cuộn lại và cố định vào xiên que rồi cho vào nồi chiên không dầu và nướng ở nhiệt 190-200 độ trong 20-25 phút, đến khi bề mặt vàng đều.

Chúc mọi người làm thành công!





Nguồn: Fb Đan Vy

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-heo-gion-gion-nuong-la-mac-mat-ngui-mui-da-thom-nuc-mui-457609.html