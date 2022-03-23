Tai heo giòn giòn nướng lá mắc mật - Ngửi mùi đã thơm nức mũi!

Tai heo làm sạch, nướng lá mắc mật đậm đà. Ăn tai heo, lai rai với chiến hữu
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TAI HEO NƯỚNG MẮC MẬT
Nguyên liệu:
- Tai heo
- Lá mắc mật
- Gia vị ướp: muối, hạt nêm, tiêu, ngũ vị hương, sate, dầu hào, tỏi, hành, ớt
- Nước chấm: tương ớt, nước tương
Cách làm:
- Tai heo cạo lông và phần dơ, rửa sạch bên trong.
- Xay lá mắc mật với phần gia vị ướp bên trên cho nhuyễn rồi ướp với tai trong 30 phút
- Cuộn lại và cố định vào xiên que rồi cho vào nồi chiên không dầu và nướng ở nhiệt 190-200 độ trong 20-25 phút, đến khi bề mặt vàng đều.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Đan Vy