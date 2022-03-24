Thanh đạm với nồi lẩu cá thác lác ngọt đậm đà - Nhúng rau ăn kèm siêu hấp dẫn!

- Cá thác lác nạo sẵn cho ra tô to, nêm 1-2 muỗng cafe đường, 1/2 muỗng cafe bột ngọt/ hạt nêm, 1/2 muỗng cafe muối, thêm nước mắm cho vừa ăn, tiêu xay, ớt băm, hành củ băm, hành lá cắt nhỏ. Quết đều cho chả dai ngon, khi thấy cá độ dẻo dai ngon là được.

- Xương ống rửa muối sạch, cho nước xâm xấp vào nấu sôi, lấy ra rửa lại lần nữa cho sạch. Cho khoảng 3 lít nước vào hầm, nước sôi cho củ cải trắng và vài củ hành đỏ vào cùng cho nước ngọt thơm, thường xuyên vớt bọt cho nước dùng trong, nêm gia vị cho vừa ăn. Hầm lửa nhỏ vừa.

- Bông bí dùng kéo nhọn cắt bỏ phần nhuỵ bên trong, rửa sạch bông.

- Nấm rơm, nấm kim, rau cần ô châm rửa sạch.

- Ớt sừng đỏ cắt dọc phần thân, bỏ hạt.

- Khổ qua cắt khúc bỏ ruột bên trong.

- Nhồi cá thác lác vào trong ớt và khổ qua.

- Cho cá vào bông bí nếu thích. Dùng túi trắng cho cá vào, cắt đầu nhỏ. Bóp nhẹ cho cá vào trong bông bí.

- Phần cá còn lại chia nhỏ cho vào nồi nấu chính.

- Nước dùng sau khi nấu được 1-2 tiếng thì cho nấm rơm, ớt đỏ, khổ qua vào nấu chín.

- Khi ăn cho ra nồi nấu sôi cho nấm kim châm, bông bí vào trước cho chín rồi nhúng rau.

- Ăn kèm với bún tùy thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Ngô Tuyết Phượng