Bánh xèo nấm mối biến tấu thơm ngon - Món ăn miền Tây chưa bao giờ khiến bạn thất vọng!

- Khâu sơ chế chân nấm là quan trọng nhất. Do cây nấm mọc từ dưới đất nên phần lớn thân nấm bị một lớp đất bao quanh. Bạn nên dùng một cái dao nhỏ, mỏng, nhẹ nhàng cạo lớp đất đi. Chú ý khi cạo chân nấm, bạn vẫn giữ cho cây nấm khô ráo, tránh làm dập nấm. Sau khi cạo chân nấm, cho nấm vào một thau lớn nước muối pha loãng. Để khoảng 15 phút (không để quá lâu cây nấm bị úng) thì nhẹ nhàng vớt nấm ra cho phần đất và cát lắng xuống đáy thau. Tiếp đó nhẹ nhàng rửa từng cây nấm dưới vòi nước, lấy miếng vải hoặc khăn sữa lau nhẹ nhàng từ mũ nấm đến chân nấm cho thật sạch. Việc làm chân nấm hơi mất thời gian. Tuy nhiên, bù lại bà con sẽ có món nấm ngon nhất trần đời.

Sơ chế thịt và tôm:

- Tôm làm sạch. Ướp với gừng, gia vị, hành tím rồi để khoảng 15–20 phút .

- Thịt rửa sạch, thái lát mỏng. Ướp với dầu ăn, tỏi, gừng, gia vị, hạt tiêu và để ngấm vị khoảng 15 phút

Trộn bột:

- Trộn bột bánh xèo, bột nghệ, trứng, nước cốt dừa, nước lọc, bột nêm, hành lá, ủ trong 30 phút.

Xào nhân:

- Xào nấm với tí muối ớt. Đảo nhanh tay và cho ra dĩa

- Xào thơm hành tây trên chảo nóng. Cho gia vị vừa ăn rồi thả tôm vào đảo đều tay. Tiếp theo cho thịt vào xào chin với lửa lớn

Làm nước mắm:

- Hòa chung 1/2 chén nước mắm, 1 chén nước, 3 muỗng đường, 1 trái chanh, tỏi, ớt, cà rốt xắt sợi.

Đổ bánh:

- Cho dầu ăn vào chảo. Đợi chảo nóng rải củ sắn xắt sợi lên mặt chảo. Cho hỗn hợp bột vào chảo, nhanh tay xoay cho bột tráng đều và mỏng ra chảo. Cho nấm đã xào vào. Đậy nắp chảo. Khi bánh vừa chín, giòn thì gấp đôi rồi lấy ra dĩa.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hannah Hiền