Bánh xèo nấm mối biến tấu thơm ngon - Món ăn miền Tây chưa bao giờ khiến bạn thất vọng!

Món ngon mỗi ngày 24/03/2022 21:07

Nấm mối siêu ngon, đổ bánh xèo là sự kết hợp không thể chối từ

BÁNH XÈO NẤM MỐI

Bánh xèo nấm mối biến tấu thơm ngon - Món ăn miền Tây chưa bao giờ khiến bạn thất vọng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 250gr bột bánh xèo
  • 500gr nấm mối
  • 1 củ cà rốt
  • 1 muỗng bột nghệ
  • 2 quả trứng gà
  • 200ml nước cốt dừa
  • 300ml nước lọc
  • Gia vị: 1/2 muỗng hạt nêm, đường, muối, bột ngọt, nước mắm, dầu ăn
  • Gừng, hành tím, tiêu, ớt, tỏi, hành lá, chanh
  • Rau sống (cải bẹ xanh, xà lách, tía tô, diếp cá, húng cây...)

Cách làm:

  •  Sơ chế nấm:

- Khâu sơ chế chân nấm là quan trọng nhất. Do cây nấm mọc từ dưới đất nên phần lớn thân nấm bị một lớp đất bao quanh. Bạn nên dùng một cái dao nhỏ, mỏng, nhẹ nhàng cạo lớp đất đi. Chú ý khi cạo chân nấm, bạn vẫn giữ cho cây nấm khô ráo, tránh làm dập nấm. Sau khi cạo chân nấm, cho nấm vào một thau lớn nước muối pha loãng. Để khoảng 15 phút (không để quá lâu cây nấm bị úng) thì nhẹ nhàng vớt nấm ra cho phần đất và cát lắng xuống đáy thau. Tiếp đó nhẹ nhàng rửa từng cây nấm dưới vòi nước, lấy miếng vải hoặc khăn sữa lau nhẹ nhàng từ mũ nấm đến chân nấm cho thật sạch. Việc làm chân nấm hơi mất thời gian. Tuy nhiên, bù lại bà con sẽ có món nấm ngon nhất trần đời.

  • Sơ chế thịt và tôm:

- Tôm làm sạch. Ướp với gừng, gia vị, hành tím rồi để khoảng 15–20 phút .

- Thịt rửa sạch, thái lát mỏng. Ướp với dầu ăn, tỏi, gừng, gia vị, hạt tiêu và để ngấm vị khoảng 15 phút

  •  Trộn bột: 

- Trộn bột bánh xèo, bột nghệ, trứng, nước cốt dừa, nước lọc, bột nêm, hành lá, ủ trong 30 phút.

  • Xào nhân:

- Xào nấm với tí muối ớt. Đảo nhanh tay và cho ra dĩa

- Xào thơm hành tây trên chảo nóng. Cho gia vị vừa ăn rồi thả tôm vào đảo đều tay. Tiếp theo cho thịt vào xào chin với lửa lớn

  • Làm nước mắm: 

- Hòa chung 1/2 chén nước mắm, 1 chén nước, 3 muỗng đường, 1 trái chanh, tỏi, ớt, cà rốt xắt sợi.

  • Đổ bánh: 

- Cho dầu ăn vào chảo. Đợi chảo nóng rải củ sắn xắt sợi lên mặt chảo. Cho hỗn hợp bột vào chảo, nhanh tay xoay cho bột tráng đều và mỏng ra chảo. Cho nấm đã xào vào. Đậy nắp chảo. Khi bánh vừa chín, giòn thì gấp đôi rồi lấy ra dĩa.

 

 

Bánh xèo nấm mối biến tấu thơm ngon - Món ăn miền Tây chưa bao giờ khiến bạn thất vọng! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Hannah Hiền

 

Sườn heo om cay Hàn Quốc - Ngày se lạnh nhâm nhi, ăn với cơm trắng siêu đã!

Sườn heo om cay Hàn Quốc - Ngày se lạnh nhâm nhi, ăn với cơm trắng siêu đã!

Đam mê ăn cay, đam mê ẩm thực Hàn thì món này với bạn phải nói là ăn siêu ngon luôn

Xem thêm
Từ khóa:   Những món ăn ngon Bánh xèo nấm mối món bánh xèo

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 56 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 1 giờ 56 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ