Bánh đa cua Hải Phòng chất lượng thơm ngon khó cương - Làm một tô đặc biệt thôi nào!

Bánh đa cua với nước dùng ngọt thịt, sợi bánh hòa quyện thơm ngon sẽ khiến bạn mê mệt.

BÁNH ĐA CUA HẢI PHÒNG

Nguyên liệu:

700gr cua đồng

300gr thịt xay

300gr thịt bò

Lá nốt

Rau muống

Hành củ

Rau mùi

Bánh đa cua Hải Phòng

Thịt mỡ phần

Cách làm:



- Thái thịt mỡ phần thành miếng nhỏ rồi rán thành tóp mỡ

- Hành tím thái mỏng để ráo rồi phi vàng giòn vớt ra rây để ráo

- Thịt xay ướp cùng chút muối, hạt nêm, tiêu rồi cuốn bằng lá lốt. Cho các miếng chả lá lốt vào chảo chiên

- Cua đồng xay, lọc qua rây bỏ thêm chút muối và khuấy nhẹ cho muối tan và đặt lên bếp.

- Vớt riêng riêu cua và phi thơm cùng hành, nước mắm

- Trụng sơ rau muống với nước sôi khoảng 2-3 phút để rau muốn giữ được độ giòn

- Thịt bò ướp khoảng 15 phút với tỏi, tiêu, muối. Xào thịt bò với lửa lớn để thịt bò chín nhanh mà không bị dai, sau đó cho ra tô

- Trình bày ra tô và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Prime Nguyễn

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