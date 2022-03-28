Bánh đa cua Hải Phòng chất lượng thơm ngon khó cương - Làm một tô đặc biệt thôi nào!

Món ngon mỗi ngày 28/03/2022 10:05

Bánh đa cua với nước dùng ngọt thịt, sợi bánh hòa quyện thơm ngon sẽ khiến bạn mê mệt.

BÁNH ĐA CUA HẢI PHÒNG

Bánh đa cua Hải Phòng chất lượng thơm ngon khó cương - Làm một tô đặc biệt thôi nào! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 700gr cua đồng
  • 300gr thịt xay
  • 300gr thịt bò
  • Lá nốt
  • Rau muống
  • Hành củ
  • Rau mùi 
  • Bánh đa cua Hải Phòng
  • Thịt mỡ phần

Cách làm:

- Thái thịt mỡ phần thành miếng nhỏ rồi rán thành tóp mỡ 

- Hành tím thái mỏng để ráo rồi phi vàng giòn vớt ra rây để ráo

- Thịt xay ướp cùng chút muối, hạt nêm, tiêu rồi cuốn bằng lá lốt. Cho các miếng chả lá lốt vào chảo chiên 

- Cua đồng xay, lọc qua rây bỏ thêm chút muối và khuấy nhẹ cho muối tan và đặt lên bếp. 

- Vớt riêng riêu cua và phi thơm cùng hành, nước mắm

- Trụng sơ rau muống với nước sôi khoảng 2-3 phút để rau muốn giữ được độ giòn

- Thịt bò ướp khoảng 15 phút với tỏi, tiêu, muối. Xào thịt bò với lửa lớn để thịt bò chín nhanh mà không bị dai, sau đó cho ra tô

- Trình bày ra tô và thưởng thức

 

 

Bánh đa cua Hải Phòng chất lượng thơm ngon khó cương - Làm một tô đặc biệt thôi nào! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Prime Nguyễn

Xôi chim câu cho bữa sáng chất lượng!

Xôi chim câu cho bữa sáng chất lượng!

Thịt chim câu đậm đà, ăn với xôi dẻo dẻo siêu thơm

Xem thêm
Từ khóa:   Những món ăn ngon Riêu cua Bún phở

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 37 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 1 giờ 37 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ