Bánh đa cua Hải Phòng chất lượng thơm ngon khó cương - Làm một tô đặc biệt thôi nào!

Bánh đa cua với nước dùng ngọt thịt, sợi bánh hòa quyện thơm ngon sẽ khiến bạn mê mệt.
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BÁNH ĐA CUA HẢI PHÒNG
Nguyên liệu:
- 700gr cua đồng
- 300gr thịt xay
- 300gr thịt bò
- Lá nốt
- Rau muống
- Hành củ
- Rau mùi
- Bánh đa cua Hải Phòng
- Thịt mỡ phần
Cách làm:
- Thái thịt mỡ phần thành miếng nhỏ rồi rán thành tóp mỡ
- Hành tím thái mỏng để ráo rồi phi vàng giòn vớt ra rây để ráo
- Thịt xay ướp cùng chút muối, hạt nêm, tiêu rồi cuốn bằng lá lốt. Cho các miếng chả lá lốt vào chảo chiên
- Cua đồng xay, lọc qua rây bỏ thêm chút muối và khuấy nhẹ cho muối tan và đặt lên bếp.
- Vớt riêng riêu cua và phi thơm cùng hành, nước mắm
- Trụng sơ rau muống với nước sôi khoảng 2-3 phút để rau muốn giữ được độ giòn
- Thịt bò ướp khoảng 15 phút với tỏi, tiêu, muối. Xào thịt bò với lửa lớn để thịt bò chín nhanh mà không bị dai, sau đó cho ra tô
- Trình bày ra tô và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Prime Nguyễn