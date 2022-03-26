Cháo Hàu thơm ngon chất lượng - Chiêu đãi gia đình thôi!

Lâu lâu mua hàu về tẩm bổ cho gia đình. Ăn vào siêu béo, siêu chất lượng
- Mâm gà hấp muối dai giòn - Thịt ngọt, chấm với muối chanh ớt ngon tê tái!
- Chạo tôm bọc sả nướng thơm phức - Ăn kèm rau và nước chấm siêu đã!
CHÁO HÀU
Nguyên liệu:
- 1/2kg ruột hàu sữa
- 1/2kg xương sườn
- Hành phi, hành lá
- Gạo, đậu xanh
- Gia vị: nước mắm, muối, tiêu, bột nêm, dầu điều
Cách làm:
- Sườn luộc sơ, xả rửa sạch, rồi cho vào nồi cơm điện hầm chung với gạo và đậu xanh, một chút muối.
- Hàu rửa sạch cho tới khi nước trong veo.
- Phi dầu hành cho thơm, để chừa lại 1 chút dầu hành cho hàu vào xào, thấy hàu săn lại thì nêm nếm nước mắm, muối, bột nêm vào
- Cho thêm dầu điều vào hàu, tiêu và ớt bột để tăng thêm sự hấp dẫn cho tô hàu
- Sau đó là múc cháo và bỏ hàu đã xào sẵn vào và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hoàng Linh Giang