Cháo Hàu thơm ngon chất lượng - Chiêu đãi gia đình thôi!

Lâu lâu mua hàu về tẩm bổ cho gia đình. Ăn vào siêu béo, siêu chất lượng

CHÁO HÀU

Nguyên liệu:

1/2kg ruột hàu sữa

1/2kg xương sườn

Hành phi, hành lá

Gạo, đậu xanh

Gia vị: nước mắm, muối, tiêu, bột nêm, dầu điều

Cách làm:



- Sườn luộc sơ, xả rửa sạch, rồi cho vào nồi cơm điện hầm chung với gạo và đậu xanh, một chút muối.

- Hàu rửa sạch cho tới khi nước trong veo.

- Phi dầu hành cho thơm, để chừa lại 1 chút dầu hành cho hàu vào xào, thấy hàu săn lại thì nêm nếm nước mắm, muối, bột nêm vào

- Cho thêm dầu điều vào hàu, tiêu và ớt bột để tăng thêm sự hấp dẫn cho tô hàu

- Sau đó là múc cháo và bỏ hàu đã xào sẵn vào và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hoàng Linh Giang

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