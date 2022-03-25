Gà kho sả ớt dậy vị 'đưa' cơm - Làm món ngon cho bữa trưa!

Món ngon mỗi ngày 25/03/2022 12:15

Thịt gà hòa cùng chút cay cay của ớt, thơm lừng cửa sả. Chan ít nước lên bát cơm, ăn siêu đã

GÀ KHO SẢ

Gà kho sả ớt dậy vị 'đưa' cơm - Làm món ngon cho bữa trưa! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg má đùi gà 
  • 30gr tỏi 
  • 30gr hành tím
  • 50gr sả băm 
  • 2 trái ớt
  • 20ml nước mắm 
  • 50gr dầu hào 
  • 20ml rượu gạo 
  • 1 muỗng canh đường 
  • 50gr đường làm nước màu

Cách làm:

- Băm nhuyễn tỏi, hành tím, ớt và sả

- Thịt gà cắt miếng vừa ăn sau đó ướp với gia vị và 1/2 lượng tỏi, hành tím, ớt và sả băm. Ướp trong vòng 30 phút

- Bắc chảo lên bếp cho vào chút dầu và đường vào để làm nước màu. Khi đường đã ngã màu caramel đậm thì cho phần tỏi, hành tím, ớt, sả băm vô phi cho thật thơm. Rồi cho thịt gà vào.

Lưu ý: để lửa to để gà không ra nước và vàng đều các mặt.

- Khi đã vàng đều thì cho nước vào đủ ngập mặt thịt. Dùng giấy nến đậy lại và để lửa liu riu.

- Khi lượng nước giảm còn 1/2 thì bỏ giấy nến ra bật lửa to lên để xốt sánh lại. Khi xốt sánh lại thì đảo đều là xong rồi.

 

 

Gà kho sả ớt dậy vị 'đưa' cơm - Làm món ngon cho bữa trưa! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Frank Pham

Bún chả giò - Hòa quyện với nước mắm cay cay, thêm rau sống vào ngon tê tái!

Bún chả giò - Hòa quyện với nước mắm cay cay, thêm rau sống vào ngon tê tái!

Chả giò tôm thịt chất lượng giòn rôm rốp, chấm nước mắm và ăn kèm bún siêu ngon

Xem thêm
Từ khóa:   Những món ăn ngon gà kho sả ớt gà kho sả

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 39 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 1 giờ 39 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ