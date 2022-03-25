Gà kho sả ớt dậy vị 'đưa' cơm - Làm món ngon cho bữa trưa!

Thịt gà hòa cùng chút cay cay của ớt, thơm lừng cửa sả. Chan ít nước lên bát cơm, ăn siêu đã
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GÀ KHO SẢ
Nguyên liệu:
- 1kg má đùi gà
- 30gr tỏi
- 30gr hành tím
- 50gr sả băm
- 2 trái ớt
- 20ml nước mắm
- 50gr dầu hào
- 20ml rượu gạo
- 1 muỗng canh đường
- 50gr đường làm nước màu
Cách làm:
- Băm nhuyễn tỏi, hành tím, ớt và sả
- Thịt gà cắt miếng vừa ăn sau đó ướp với gia vị và 1/2 lượng tỏi, hành tím, ớt và sả băm. Ướp trong vòng 30 phút
- Bắc chảo lên bếp cho vào chút dầu và đường vào để làm nước màu. Khi đường đã ngã màu caramel đậm thì cho phần tỏi, hành tím, ớt, sả băm vô phi cho thật thơm. Rồi cho thịt gà vào.
Lưu ý: để lửa to để gà không ra nước và vàng đều các mặt.
- Khi đã vàng đều thì cho nước vào đủ ngập mặt thịt. Dùng giấy nến đậy lại và để lửa liu riu.
- Khi lượng nước giảm còn 1/2 thì bỏ giấy nến ra bật lửa to lên để xốt sánh lại. Khi xốt sánh lại thì đảo đều là xong rồi.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Frank Pham