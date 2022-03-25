Mâm gà hấp muối dai giòn - Thịt ngọt, chấm với muối chanh ớt ngon tê tái!

- Gà rửa sơ, lấy bộ lòng ra làm sạch. Chà gà với hỗn hợp rượu - muối - gừng giã nhuyễn, để tầm 5 phút rồi rửa sạch, để ráo, cắt chân cho gọn.

- Nấm rơm cắt chân, ngâm nước muối rồi rửa sạch.

- Củ hành tím bóc vỏ.

- Sả rửa sạch, cắt khúc đập dập.

- Cho 1 muỗng canh hạt nêm, 1/2 muỗng canh nước mắm, 1/2 muỗng canh đường, 1/2 muỗng canh tiêu xay, ít lá chanh thái chỉ, 2 trái ớt băm nhuyễn vào chén trộn đều. Chà 1/2 hỗn hợp lên thân và bên trong con gà, còn 1/2 cho vào ướp cùng nấm rơm - củ hành tím - bộ lòng gà để thấm gia vị. Sau đó nhét nấm - củ hành - bộ lòng vào bên trong gà.

- Cho muối hạt vào nồi, xếp 1 lớp sả cắt khúc kín bề mặt muối, cho ít lá chanh thêm 1/3 chén nước lọc tránh khét đáy. Đặt gà vào nồi, đậy nắp lại và bật bếp đun ở lửa vừa.

- Muối ớt: cho vào cối

2 muỗng canh muối hạt

1.5 muỗng canh đường

1/2 muỗng canh bột ngọt

1 muỗng canh tiêu xay

10 trái ớt giã nhuyễn

2mc nước cốt chanh

Ít lá chanh thái chỉ, củ hành tím thái khoanh

- Bày gà ra mẹt, thêm rau răm - dưa cải chua - kim chi - nấm rơm - hành tím ăn kèm muối ớt nếu thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Diễm Hiền