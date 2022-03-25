Mâm gà hấp muối dai giòn - Thịt ngọt, chấm với muối chanh ớt ngon tê tái!

Món ngon mỗi ngày 25/03/2022 11:32

Thèm gà hấp thì nhanh tay vào bếp thôi, mùi thơm nức mũi, dai giòn ngon sần sật

GÀ HẤP MUỐI

Mâm gà hấp muối dai giòn - Thịt ngọt, chấm với muối chanh ớt ngon tê tái! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1.5kg gà ta
  • 200gr nấm rơm
  • 15 củ hành tím
  • 1 nắm lá chanh
  • 10 cây sả
  • 0.5kg muối hạt
  • Rau răm, dưa leo, dưa cải chua, kim chi, chanh ớt,...
  • Gia vị
Mâm gà hấp muối dai giòn - Thịt ngọt, chấm với muối chanh ớt ngon tê tái! - Ảnh 2

Cách làm:

- Gà rửa sơ, lấy bộ lòng ra làm sạch. Chà gà với hỗn hợp rượu - muối - gừng giã nhuyễn, để tầm 5 phút rồi rửa sạch, để ráo, cắt chân cho gọn.

- Nấm rơm cắt chân, ngâm nước muối rồi rửa sạch.

- Củ hành tím bóc vỏ.

- Sả rửa sạch, cắt khúc đập dập.

- Cho 1 muỗng canh hạt nêm, 1/2 muỗng canh nước mắm, 1/2 muỗng canh đường, 1/2 muỗng canh tiêu xay, ít lá chanh thái chỉ, 2 trái ớt băm nhuyễn vào chén trộn đều. Chà 1/2 hỗn hợp lên thân và bên trong con gà, còn 1/2 cho vào ướp cùng nấm rơm - củ hành tím - bộ lòng gà để thấm gia vị. Sau đó nhét nấm - củ hành - bộ lòng vào bên trong gà.

- Cho muối hạt vào nồi, xếp 1 lớp sả cắt khúc kín bề mặt muối, cho ít lá chanh thêm 1/3 chén nước lọc tránh khét đáy. Đặt gà vào nồi, đậy nắp lại và bật bếp đun ở lửa vừa. 

 

Mâm gà hấp muối dai giòn - Thịt ngọt, chấm với muối chanh ớt ngon tê tái! - Ảnh 3

 

- Muối ớt: cho vào cối

  • 2 muỗng canh muối hạt
  • 1.5 muỗng canh đường
  • 1/2 muỗng canh bột ngọt
  • 1 muỗng canh tiêu xay
  • 10 trái ớt giã nhuyễn
  • 2mc nước cốt chanh
  • Ít lá chanh thái chỉ, củ hành tím thái khoanh

- Bày gà ra mẹt, thêm rau răm - dưa cải chua - kim chi - nấm rơm - hành tím ăn kèm muối ớt nếu thích

 

 

Mâm gà hấp muối dai giòn - Thịt ngọt, chấm với muối chanh ớt ngon tê tái! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Diễm Hiền

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