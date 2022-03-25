Chạo tôm bọc sả nướng thơm phức - Ăn kèm rau và nước chấm siêu đã!

200gr thịt heo xay

Tiêu

1 muỗng cafe nước mắm

1 muỗng cafe đường

1/3 muỗng cafe muối

1/2 muỗng cafe hạt nêm

1 muỗng cafe bột bắp

1/3 muỗng cafe bột nở

2~3 muỗng cafe nước đá lạnh

2~3 muỗng cafe dầu ăn

7~10 cây sả

Nước chấm:

3 muỗng canh nước mắm

5 muỗng canh nước nóng

1 muỗng canh nước cốt chanh

5 muỗng canh đường

Tỏi, ớt

Cách làm:



- Tôm bóc vỏ, lấy chỉ đen trên lưng, rửa sạch. Dùng khăn giấy nhà bếp lau khô ráo nước.

- Cho tôm đã khô ráo nước, hành băm nhuyễn, muối, đường, bột nêm vào máy xay nhuyễn.

- Thịt heo xay sẵn để đông lạnh khoảng 2~3 tiếng trong tủ đông lấy ra, cắt nhỏ cho vào máy xay cùng gia vị làm giò sống, xay nhuyễn.

- Cho tôm vào cối xay giò sống, tiếp tục xay thêm 30 giây nữa là hoàn thành

- Sả cắt khúc vừa khoảng 1 gang tay

- Bọc chạo tôm lên cây sả, lớn hay nhỏ thì tuỳ theo ý thích của mỗi người

- Bắc lên bếp nồi nước, nấu sôi, cho chạo tôm vào hấp sơ khoảng 5 phút

- Đem nướng với bếp than hồng, lật đều cho chín

- Gắp ra và trình bày, thưởng thức thôi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado