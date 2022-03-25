Chạo tôm bọc sả nướng thơm phức - Ăn kèm rau và nước chấm siêu đã!

Món ngon mỗi ngày 25/03/2022 11:30

Chạo tôm quết nhuyễn, xen lẫn vị ngọt ngọt cay cay của sả, thơm nức mũi. Ăn vào là 'nghiền' ngay

CHẠO TÔM BỌC SẢ

Chạo tôm bọc sả nướng thơm phức - Ăn kèm rau và nước chấm siêu đã! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 300gr tôm đã bóc vỏ 
  • 1 muỗng cafe đường 
  • 1/4 muỗng cafe muối 
  • 1.2 muỗng cafe hạt nêm 
  • 30gr củ hành trăng

Giò sống: 

  • 200gr thịt heo xay
  • Tiêu
  • 1 muỗng cafe nước mắm 
  • 1 muỗng cafe đường 
  • 1/3 muỗng cafe muối 
  • 1/2 muỗng cafe hạt nêm 
  • 1 muỗng cafe bột bắp 
  • 1/3 muỗng cafe bột nở 
  • 2~3 muỗng cafe nước đá lạnh 
  • 2~3 muỗng cafe dầu ăn 
  • 7~10 cây sả

Nước chấm:

  • 3 muỗng canh nước mắm 
  • 5 muỗng canh nước nóng 
  • 1 muỗng canh nước cốt chanh 
  • 5 muỗng canh đường 
  • Tỏi, ớt 

Cách làm:

- Tôm bóc vỏ, lấy chỉ đen trên lưng, rửa sạch. Dùng khăn giấy nhà bếp lau khô ráo nước.

- Cho tôm đã khô ráo nước, hành băm nhuyễn, muối, đường, bột nêm vào máy xay nhuyễn.

- Thịt heo xay sẵn để đông lạnh khoảng 2~3 tiếng trong tủ đông lấy ra, cắt nhỏ cho vào máy xay cùng gia vị làm giò sống, xay nhuyễn.

- Cho tôm vào cối xay giò sống, tiếp tục xay thêm 30 giây nữa là hoàn thành

- Sả cắt khúc vừa khoảng 1 gang tay

- Bọc chạo tôm lên cây sả, lớn hay nhỏ thì tuỳ theo ý thích của mỗi người 

 

Chạo tôm bọc sả nướng thơm phức - Ăn kèm rau và nước chấm siêu đã! - Ảnh 2

 

- Bắc lên bếp nồi nước, nấu sôi, cho chạo tôm vào hấp sơ khoảng 5 phút

- Đem nướng với bếp than hồng, lật đều cho chín

- Gắp ra và trình bày, thưởng thức thôi

 

 

Chạo tôm bọc sả nướng thơm phức - Ăn kèm rau và nước chấm siêu đã! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado

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Bún chả giò - Hòa quyện với nước mắm cay cay, thêm rau sống vào ngon tê tái!

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