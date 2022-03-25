Chạo tôm bọc sả nướng thơm phức - Ăn kèm rau và nước chấm siêu đã!

Chạo tôm quết nhuyễn, xen lẫn vị ngọt ngọt cay cay của sả, thơm nức mũi. Ăn vào là 'nghiền' ngay
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CHẠO TÔM BỌC SẢ
Nguyên liệu:
- 300gr tôm đã bóc vỏ
- 1 muỗng cafe đường
- 1/4 muỗng cafe muối
- 1.2 muỗng cafe hạt nêm
- 30gr củ hành trăng
Giò sống:
- 200gr thịt heo xay
- Tiêu
- 1 muỗng cafe nước mắm
- 1 muỗng cafe đường
- 1/3 muỗng cafe muối
- 1/2 muỗng cafe hạt nêm
- 1 muỗng cafe bột bắp
- 1/3 muỗng cafe bột nở
- 2~3 muỗng cafe nước đá lạnh
- 2~3 muỗng cafe dầu ăn
- 7~10 cây sả
Nước chấm:
- 3 muỗng canh nước mắm
- 5 muỗng canh nước nóng
- 1 muỗng canh nước cốt chanh
- 5 muỗng canh đường
- Tỏi, ớt
Cách làm:
- Tôm bóc vỏ, lấy chỉ đen trên lưng, rửa sạch. Dùng khăn giấy nhà bếp lau khô ráo nước.
- Cho tôm đã khô ráo nước, hành băm nhuyễn, muối, đường, bột nêm vào máy xay nhuyễn.
- Thịt heo xay sẵn để đông lạnh khoảng 2~3 tiếng trong tủ đông lấy ra, cắt nhỏ cho vào máy xay cùng gia vị làm giò sống, xay nhuyễn.
- Cho tôm vào cối xay giò sống, tiếp tục xay thêm 30 giây nữa là hoàn thành
- Sả cắt khúc vừa khoảng 1 gang tay
- Bọc chạo tôm lên cây sả, lớn hay nhỏ thì tuỳ theo ý thích của mỗi người
- Bắc lên bếp nồi nước, nấu sôi, cho chạo tôm vào hấp sơ khoảng 5 phút
- Đem nướng với bếp than hồng, lật đều cho chín
- Gắp ra và trình bày, thưởng thức thôi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado