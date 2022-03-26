Thèm một mẹt lòng heo ăn với cháo siêu ngon - Bắt tay vào bếp làm ngay thôi!

Lâu ngày làm nồi cháo lòng thưởng thức, ấm bụng và hợp vệ sinh vô cùng

LẨU CHÁO LÒNG Nguyên liệu: Dồi, tràng, dạ dày, lòng non, cuống họng, thịt dải, gan...

Rau ăn kèm : hành lá, mùi tàu, giá, tía tô

: hành lá, mùi tàu, giá, tía tô Quẩy giòn, bún

1 nồi cháo trắng

Hành tím, tỏi, ớt, hạt tiêu Cách làm: - Cho cháo vào kèm nước luộc lòng và tiết luộc. Nêm gia vị vừa ăn. - Phần nước luộc và tiết còn lại nấu nóng rồi thêm chút hành lá, mùi tàu - Quẩy bẻ nhỏ vừa ăn - Sơ chế rau, giá, rửa sạch và để ráo nước - Thái lòng và bày ra mẹt/đĩa - Pha nước chấm: Thái mỏng hành tím, tỏi ớt, thêm nước mắm ngon - Cắt thêm 1 ít hành lá, tía tô - Múc cháo ra tô, thêm lòng dồi và hạt tiêu tùy ý Chúc mọi người làm thành công! Nguồn: Fb Châu Ngọc Gà kho sả ớt dậy vị 'đưa' cơm - Làm món ngon cho bữa trưa! Thịt gà hòa cùng chút cay cay của ớt, thơm lừng cửa sả. Chan ít nước lên bát cơm, ăn siêu đã https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/them-mot-met-long-heo-an-voi-chao-sieu-ngon-bat-tay-vao-bep-lam-ngay-thoi-458246.html Theo Meymey (t/h) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/them-mot-met-long-heo-an-voi-chao-sieu-ngon-bat-tay-vao-bep-lam-ngay-thoi-458246.html