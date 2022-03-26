Thèm một mẹt lòng heo ăn với cháo siêu ngon - Bắt tay vào bếp làm ngay thôi!

Món ngon mỗi ngày 26/03/2022 19:46

Lâu ngày làm nồi cháo lòng thưởng thức, ấm bụng và hợp vệ sinh vô cùng

LẨU CHÁO LÒNG

Thèm một mẹt lòng heo ăn với cháo siêu ngon - Bắt tay vào bếp làm ngay thôi! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Dồi, tràng, dạ dày, lòng non, cuống họng, thịt dải, gan...
  • Rau ăn kèm: hành lá, mùi tàu, giá, tía tô
  • Quẩy giòn, bún
  • 1 nồi cháo trắng
  • Hành tím, tỏi, ớt, hạt tiêu

Cách làm:

- Cho cháo vào kèm nước luộc lòng và tiết luộc. Nêm gia vị vừa ăn.

- Phần nước luộc và tiết còn lại nấu nóng rồi thêm chút hành lá, mùi tàu

- Quẩy bẻ nhỏ vừa ăn

- Sơ chế rau, giá, rửa sạch và để ráo nước

- Thái lòng và bày ra mẹt/đĩa

 

Thèm một mẹt lòng heo ăn với cháo siêu ngon - Bắt tay vào bếp làm ngay thôi! - Ảnh 2

 

- Pha nước chấm:

  • Thái mỏng hành tím, tỏi ớt, thêm nước mắm ngon

- Cắt thêm 1 ít hành lá, tía tô

- Múc cháo ra tô, thêm lòng dồi và hạt tiêu tùy ý

 

 

Thèm một mẹt lòng heo ăn với cháo siêu ngon - Bắt tay vào bếp làm ngay thôi! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Châu Ngọc

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