Thèm một mẹt lòng heo ăn với cháo siêu ngon - Bắt tay vào bếp làm ngay thôi!

Lâu ngày làm nồi cháo lòng thưởng thức, ấm bụng và hợp vệ sinh vô cùng
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LẨU CHÁO LÒNG
Nguyên liệu:
- Dồi, tràng, dạ dày, lòng non, cuống họng, thịt dải, gan...
- Rau ăn kèm: hành lá, mùi tàu, giá, tía tô
- Quẩy giòn, bún
- 1 nồi cháo trắng
- Hành tím, tỏi, ớt, hạt tiêu
Cách làm:
- Cho cháo vào kèm nước luộc lòng và tiết luộc. Nêm gia vị vừa ăn.
- Phần nước luộc và tiết còn lại nấu nóng rồi thêm chút hành lá, mùi tàu
- Quẩy bẻ nhỏ vừa ăn
- Sơ chế rau, giá, rửa sạch và để ráo nước
- Thái lòng và bày ra mẹt/đĩa
- Pha nước chấm:
- Thái mỏng hành tím, tỏi ớt, thêm nước mắm ngon
- Cắt thêm 1 ít hành lá, tía tô
- Múc cháo ra tô, thêm lòng dồi và hạt tiêu tùy ý
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Châu Ngọc