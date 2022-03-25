Nhâm nhi với chân gà thảo quả - Xem một bộ phim hay còn gì tuyệt hơn!

Làm chân gà thấm đượm, vừa thơm vừa cay cay. Ăn tê tái, ngất ngây luôn

CHÂN GÀ THẢO QUẢ

Nguyên liệu:

1kg chân gà

4 cánh hoa hồi

1 quả thảo quả

3 thanh quế

Bột nghệ/ nghệ tươi giã nhuyễn

2 cây sả

1 nhánh nhỏ gừng

Cách làm:



- Hoà nước muối tinh + dập chút gừng + 2 trái tắc vắt cả vỏ vô, 4 muỗng cafe bột nghệ. Ngâm chân vào nước 10 phút, sau đó rửa sạch, cho ra giá, để ráo

- Ướp chân gà trong 30 phút với: 3 muỗng cafe muối bột canh, 1 muỗng cafe bột nêm + quế hồi thảo quả đập dập

- Chuẩn bị nồi nước đun sôi, thả sả đập dập + gừng, nước sôi mới cho chân để đảm bảo chân không bị nứt da. Chờ sôi khoảng 3-5 phút thì tắt bếp

- Chuẩn bị chậu nước lọc nhiều đá vớt chân gà ra, để ngâm khoảng 5 phút

- Nước chấm:

3 muỗng canh muối hảo hảo

6 trái tắc

1 muỗng canh đường vàng

3 muỗng canh sữa đặc ông Thọ

3 muỗng canh sữa tươi không đường

- Trộn đều cho sánh, nếu thấy đặc cho thêm sữa tươi không đường/ tắc tuỳ khẩu vị, thêm ớt nếu thích

- Chân gà cắt móng, cắt đôi chân ra chân, khuỷu ra khuỷu rồi ăn kèm dưa chuột, rau húng bạc hà

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hong Nhung Nguyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nham-nhi-voi-chan-ga-thao-qua-xem-mot-bo-phim-hay-con-gi-tuyet-hon-458041.html