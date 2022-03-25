Nhâm nhi với chân gà thảo quả - Xem một bộ phim hay còn gì tuyệt hơn!

Món ngon mỗi ngày 25/03/2022 11:30

Làm chân gà thấm đượm, vừa thơm vừa cay cay. Ăn tê tái, ngất ngây luôn

CHÂN GÀ THẢO QUẢ

Nhâm nhi với chân gà thảo quả - Xem một bộ phim hay còn gì tuyệt hơn! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg chân gà
  • 4 cánh hoa hồi
  • 1 quả thảo quả
  • 3 thanh quế
  • Bột nghệ/ nghệ tươi giã nhuyễn
  • 2 cây sả
  • 1 nhánh nhỏ gừng

Cách làm:

- Hoà nước muối tinh + dập chút gừng + 2 trái tắc vắt cả vỏ vô, 4 muỗng cafe bột nghệ. Ngâm chân vào nước 10 phút, sau đó rửa sạch, cho ra giá, để ráo

- Ướp chân gà trong 30 phút với: 3 muỗng cafe muối bột canh, 1 muỗng cafe bột nêm + quế hồi thảo quả đập dập

- Chuẩn bị nồi nước đun sôi, thả sả đập dập + gừng, nước sôi mới cho chân để đảm bảo chân không bị nứt da. Chờ sôi khoảng 3-5 phút thì tắt bếp

- Chuẩn bị chậu nước lọc nhiều đá vớt chân gà ra, để ngâm khoảng 5 phút

- Nước chấm:

  • 3 muỗng canh muối hảo hảo 
  • 6 trái tắc
  • 1 muỗng canh đường vàng
  • 3 muỗng canh sữa đặc ông Thọ
  • 3 muỗng canh sữa tươi không đường

- Trộn đều cho sánh, nếu thấy đặc cho thêm sữa tươi không đường/ tắc  tuỳ khẩu vị, thêm ớt nếu thích

- Chân gà cắt móng, cắt đôi chân ra chân, khuỷu ra khuỷu rồi ăn kèm dưa chuột, rau húng bạc hà

 

 

Nhâm nhi với chân gà thảo quả - Xem một bộ phim hay còn gì tuyệt hơn! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Hong Nhung Nguyen

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