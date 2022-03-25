Nhâm nhi với chân gà thảo quả - Xem một bộ phim hay còn gì tuyệt hơn!

Làm chân gà thấm đượm, vừa thơm vừa cay cay. Ăn tê tái, ngất ngây luôn
- Bò nhúng mắm ruốc thơm nức mũi - Cuốn với bánh tráng ăn siêu đã thèm!
- Nem cuốn cá giòn rụm - Cuốn rau sống, đổi gió cho bữa ăn tối chống nhàm chán!
CHÂN GÀ THẢO QUẢ
Nguyên liệu:
- 1kg chân gà
- 4 cánh hoa hồi
- 1 quả thảo quả
- 3 thanh quế
- Bột nghệ/ nghệ tươi giã nhuyễn
- 2 cây sả
- 1 nhánh nhỏ gừng
Cách làm:
- Hoà nước muối tinh + dập chút gừng + 2 trái tắc vắt cả vỏ vô, 4 muỗng cafe bột nghệ. Ngâm chân vào nước 10 phút, sau đó rửa sạch, cho ra giá, để ráo
- Ướp chân gà trong 30 phút với: 3 muỗng cafe muối bột canh, 1 muỗng cafe bột nêm + quế hồi thảo quả đập dập
- Chuẩn bị nồi nước đun sôi, thả sả đập dập + gừng, nước sôi mới cho chân để đảm bảo chân không bị nứt da. Chờ sôi khoảng 3-5 phút thì tắt bếp
- Chuẩn bị chậu nước lọc nhiều đá vớt chân gà ra, để ngâm khoảng 5 phút
- Nước chấm:
- 3 muỗng canh muối hảo hảo
- 6 trái tắc
- 1 muỗng canh đường vàng
- 3 muỗng canh sữa đặc ông Thọ
- 3 muỗng canh sữa tươi không đường
- Trộn đều cho sánh, nếu thấy đặc cho thêm sữa tươi không đường/ tắc tuỳ khẩu vị, thêm ớt nếu thích
- Chân gà cắt móng, cắt đôi chân ra chân, khuỷu ra khuỷu rồi ăn kèm dưa chuột, rau húng bạc hà
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hong Nhung Nguyen