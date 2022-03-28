Bánh cuốn làm 'dã chiến' bằng bánh tráng gọn lẹ - Ăn siêu ngon!

Làm bánh cuốn đơn giản chỉ với 15 phút, vừa gọn lẹ mà ăn lại không ngấy
BÁNH CUỐN LÀM BẰNG BÁNH TRÁNG
Nguyên liệu:
- 200gr thịt xay
- Nấm hương, mộc nhĩ
- Hành tím
- Bánh đa nem Việt Nam
- Gia vị: hạt nêm, nước mắm, tỏi, chanh, ớt, đường
- Giò lụa/ chả quế, rau sống ăn kèm
Cách làm:
- Hành phi:
- Bắc nồi lên bếp đổ nhiều dầu chờ dầu sôi, thả hành đã thái lát mỏng chiên đến khi hơi vàng thì vớt ra để ráo dầu.
- Nhân thịt:
- Thịt xay, nấm hương và mộc nhĩ thái nhỏ.
- Phi thơm hành, cho thịt vào xào đến khi săn lại thì cho tiếp nấm hương và mộc nhĩ, nêm hạt nêm, nước mắm cho ngấm rồi tắt bếp.
- Nước chấm:
- Pha theo tỷ lệ gồm:
- 1 muỗng nước mắm
- 1 muỗng nước cốt chanh
- 1 muỗng đường
- 5 muỗng nước sôi
- Khuấy đều và thêm tỏi, ớt.
- Làm bánh:
- Lấy 1 bát tô nước ấm, cho thêm 1 muỗng cafe dầu ăn, thả bánh đa nem vào bát nước khoảng 1,5-2 phút lấy ra cuốn cùng với nhân. Cuốn bánh đến khi cảm thấy đủ ăn cho khẩu phần ăn của gia đình.
- Hấp bánh:
- Bắc lên bếp nồi hấp chờ nước sôi thì xếp bánh lên hấp khoảng 3-5 Phút là bánh chính.
- Xếp ra đĩa cho thêm hành phi và ăn kèm với rau sống, giò, nước chấm.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hòa Phạm