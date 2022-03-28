Bánh cuốn làm 'dã chiến' bằng bánh tráng gọn lẹ - Ăn siêu ngon!

Làm bánh cuốn đơn giản chỉ với 15 phút, vừa gọn lẹ mà ăn lại không ngấy

BÁNH CUỐN LÀM BẰNG BÁNH TRÁNG

Nguyên liệu:

200gr thịt xay

Nấm hương, mộc nhĩ

Hành tím

Bánh đa nem Việt Nam

Gia vị: hạt nêm, nước mắm, tỏi, chanh, ớt, đường

hạt nêm, nước mắm, tỏi, chanh, ớt, đường Giò lụa/ chả quế, rau sống ăn kèm

Cách làm:



Hành phi:

- Bắc nồi lên bếp đổ nhiều dầu chờ dầu sôi, thả hành đã thái lát mỏng chiên đến khi hơi vàng thì vớt ra để ráo dầu.

Nhân thịt:

- Thịt xay, nấm hương và mộc nhĩ thái nhỏ.

- Phi thơm hành, cho thịt vào xào đến khi săn lại thì cho tiếp nấm hương và mộc nhĩ, nêm hạt nêm, nước mắm cho ngấm rồi tắt bếp.

Nước chấm:

- Pha theo tỷ lệ gồm:

1 muỗng nước mắm

1 muỗng nước cốt chanh

1 muỗng đường

5 muỗng nước sôi

- Khuấy đều và thêm tỏi, ớt.

Làm bánh:

- Lấy 1 bát tô nước ấm, cho thêm 1 muỗng cafe dầu ăn, thả bánh đa nem vào bát nước khoảng 1,5-2 phút lấy ra cuốn cùng với nhân. Cuốn bánh đến khi cảm thấy đủ ăn cho khẩu phần ăn của gia đình.

Hấp bánh:

- Bắc lên bếp nồi hấp chờ nước sôi thì xếp bánh lên hấp khoảng 3-5 Phút là bánh chính.

- Xếp ra đĩa cho thêm hành phi và ăn kèm với rau sống, giò, nước chấm.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hòa Phạm

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