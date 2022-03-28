Khoai tây nghiền cho những tín đồ mê món béo ngậy, thơm lừng!

Món ngon mỗi ngày 28/03/2022 11:58

Cách làm khoai tây nghiền siêu tiện lợi cho gia đình, đơn giản và ăn siêu cuốn

KHOAI TÂY NGHIỀN

Khoai tây nghiền cho những tín đồ mê món béo ngậy, thơm lừng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 3-4 củ khoai tây
  • Nước dùng gà
  • Sữa tươi, kem tươi, bơ
  • Gia vị: Muối, tiêu
Khoai tây nghiền cho những tín đồ mê món béo ngậy, thơm lừng! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Khoai tây rửa sạch, gọt vỏ, bổ làm 4, cho xâm xấp nước dùng gà vào nồi luộc khoai trong khoảng 20 phút thì tắt bếp, ngâm thêm 10 phút nữa, kiểm tra thấy khoai chín mềm nhừ là được.

- Dùng muôi/ muỗng nghiền khoai thật nhuyễn.

 

Khoai tây nghiền cho những tín đồ mê món béo ngậy, thơm lừng! - Ảnh 3

 

- Làm nóng chảo ở nhiệt độ thấp, cho khoai đã nghiền vào chảo, dùng muỗng ép, miết và đảo tiếp khoai trên chảo cho thật mịn.

- Cho vào chảo 15gr bơ, 100gr kem tươi, 150ml sữa tươi vào dùng muỗng ép tiếp. Nêm muối và tiêu vừa khẩu vị.

- Làm nước xốt:

  • 200ml nước dùng gà đun sôi
  • Muối
  • 50ml kem tươi 
  • Bột bắp/ bột năng

- Trộn đều và cho lên chảo làm nóng đến khi sệt lại là được

- Cho khoai ra đĩa, rưới xốt lên và thưởng thức

 

 

Khoai tây nghiền cho những tín đồ mê món béo ngậy, thơm lừng! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Đào Tuyết Trinh

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