Cá nục kho cà - Nấu nồi cơm trắng ăn cùng siêu 'dính'!

Cá nục kho rệu, đậm đà, chan miếng xốt cà chua thơm ngon, đảm bảo hết vèo nồi cơm.

CÁ NỤC KHO CÀ CHUA

Nguyên liệu:

400-500gr thịt ba chỉ

1kg cá nục

5 củ hành tím, tỏi

5 trái cà chua

2-3 trái ớt cay

Gia vị: nước mắm, đường phèn, tiêu, muối hạt, lá chè, đường

nước mắm, đường phèn, tiêu, muối hạt, lá chè, đường 75-85ml tương cà

2 trái dừa xiêm

Cách làm:

- 1kg cá nục làm sạch mang, bỏ ruột, thấm khô nước. Đun khoảng 500ml nước sôi nóng dội qua cá, sau đó để cá ráo hẳn.

- Thịt ba chỉ rửa sạch thịt, thái bao diêm.

- Hành tím rửa sạch, để nguyên vỏ, chẻ đôi. Tỏi 1 củ to, bóc vỏ giã nhỏ.

- Xếp 1 lớp lá chè bên dưới, xếp thêm 1 nắm đầu trắng hành hoa. Xếp cá và thịt xen lẫn nhau cùng hành tỏi. Cho thêm 2-3 trái ớt cay để khử tanh thêm.

- Ướp cùng khoảng 8 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh đường, 1-1,5 muỗng canh đường phèn, 3-4 muỗng café hạt tiêu, 1 muỗng canh muối hạt. Ướp 30 phút-1 tiếng.

- Cho nồi lên bếp, đun to lửa tới lúc sôi bùng thì giảm lửa, đun tiếp tới lúc nước cạn 2/3 thì tắt bếp để nguội khoảng 2-3 tiếng.

- Cà chua khứa nhẹ vỏ, hấp chín, bóc vỏ, xay nhuyễn.

- Cuối cùng cho cà chua xay, 75-85ml tương cà + nước của 2 trái dừa xiêm. Đổ ngập lấp xấp cá rồi đun sôi bùng thì nhỏ lửa tới lúc nước cạn 2/3, hỗn hợp hơi sánh sánh lại là được.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Châu Ngọc

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