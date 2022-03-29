Cá nục kho cà - Nấu nồi cơm trắng ăn cùng siêu 'dính'!

Cá nục kho rệu, đậm đà, chan miếng xốt cà chua thơm ngon, đảm bảo hết vèo nồi cơm.
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CÁ NỤC KHO CÀ CHUA
Nguyên liệu:
- 400-500gr thịt ba chỉ
- 1kg cá nục
- 5 củ hành tím, tỏi
- 5 trái cà chua
- 2-3 trái ớt cay
- Gia vị: nước mắm, đường phèn, tiêu, muối hạt, lá chè, đường
- 75-85ml tương cà
- 2 trái dừa xiêm
Cách làm:
- 1kg cá nục làm sạch mang, bỏ ruột, thấm khô nước. Đun khoảng 500ml nước sôi nóng dội qua cá, sau đó để cá ráo hẳn.
- Thịt ba chỉ rửa sạch thịt, thái bao diêm.
- Hành tím rửa sạch, để nguyên vỏ, chẻ đôi. Tỏi 1 củ to, bóc vỏ giã nhỏ.
- Xếp 1 lớp lá chè bên dưới, xếp thêm 1 nắm đầu trắng hành hoa. Xếp cá và thịt xen lẫn nhau cùng hành tỏi. Cho thêm 2-3 trái ớt cay để khử tanh thêm.
- Ướp cùng khoảng 8 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh đường, 1-1,5 muỗng canh đường phèn, 3-4 muỗng café hạt tiêu, 1 muỗng canh muối hạt. Ướp 30 phút-1 tiếng.
- Cho nồi lên bếp, đun to lửa tới lúc sôi bùng thì giảm lửa, đun tiếp tới lúc nước cạn 2/3 thì tắt bếp để nguội khoảng 2-3 tiếng.
- Cà chua khứa nhẹ vỏ, hấp chín, bóc vỏ, xay nhuyễn.
- Cuối cùng cho cà chua xay, 75-85ml tương cà + nước của 2 trái dừa xiêm. Đổ ngập lấp xấp cá rồi đun sôi bùng thì nhỏ lửa tới lúc nước cạn 2/3, hỗn hợp hơi sánh sánh lại là được.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Châu Ngọc