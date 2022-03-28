Bún cá ngừ nấu theo cách này thơm ngon, ngọt nước lại không tanh, ai cũng mê mẩn ngay từ lần ăn đầu tiên!

- Cá ngừ rửa sạch qua nước muối, sau đó chiên vàng đều hai mặt

- Phi thơm sả với thơm, tiếp tục cho xốt mì ý và ớt hiểm vào, nêm gia vị vừa ăn, rồi cho nước vào, nấu đến khi sôi.

- Cho cá ngừ vào nồi, để lửa nhỏ khoảng 10 phút để cho cá thấm đều gia vị.

- Cuối cùng cho hành lá, ngò rí vào, tắt bếp, chan nước với bún tươi và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Cánh Đồng Vàng