Bún cá ngừ nấu theo cách này thơm ngon, ngọt nước lại không tanh, ai cũng mê mẩn ngay từ lần ăn đầu tiên!

Làm bún cá ngừ tại nhà, nước dùng ngọt, ăn miếng cá chắc thịt thơm ngon
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BÚN CÁ NGỪ NGON QUÊN SẦU
Nguyên liệu:
- 370gr xốt mì Spaghetti
- 2 khúc cá ngừ
- 1/4 trái thơm
- 1.5lit nước lọc
- Gia vị: hạt nêm, đường, nước mắm, dầu ăn
- Sả cây, hành lá, ngò rí, ớt hiểm
- Ăn kèm: bún tươi, rau sống
Cách làm:
- Cá ngừ rửa sạch qua nước muối, sau đó chiên vàng đều hai mặt
- Phi thơm sả với thơm, tiếp tục cho xốt mì ý và ớt hiểm vào, nêm gia vị vừa ăn, rồi cho nước vào, nấu đến khi sôi.
- Cho cá ngừ vào nồi, để lửa nhỏ khoảng 10 phút để cho cá thấm đều gia vị.
- Cuối cùng cho hành lá, ngò rí vào, tắt bếp, chan nước với bún tươi và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Cánh Đồng Vàng