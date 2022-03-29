Bánh mì chà bông xốt bơ trứng béo ngậy - Ăn sáng với một ly sữa tươi là hết bài!

Vội đi làm thì trữ sẵn bánh mì chà bông nhanh gọn, tiện lợi này thôi. Nhẹ nhàng nhưng ăn không sợ đói

BÁNH MÌ CHÀ BÔNG XỐT BƠ

Nguyên liệu:

500gr bột mì số 13

100gr đường

7gr men

5gr muối

1 quả trứng

30gr bơ

200ml nước/ sữa tươi không đường

10-20gr bơ để quét khuôn

1 quả trứng để quét mặt

Hành lá

Mè trắng

Cách làm:



- Trộn đều tất cả các nguyên liệu trừ bơ, nhồi 15 phút rồi cho bơ vào nhồi thêm 10 phút nữa Nếu không có

- Khay nướng thoa bơ ở đáy sau đó cho bột vô và dàn đều khuôn.

- Bỏ khay vô lò nướng và ủ tới khi bột nở gấp đôi.

- Bột nở lấy ra, lấy cái nĩa xăm xăm trên mặt bột để khi nướng bánh không bị phồng lên.

- 1 quả trứng gà đánh tan với 1 muỗng cafe nước rồi dùng chổi quét lên mặt bánh.

- Rắc hành lá cắt nhuyễn và mè trắng lên mặt bánh.

- Làm nóng lò trước, bỏ bánh vào nướng nhiệt 180 độ tới khi bánh vàng là được.

Xốt bơ:

- 180ml nước + 50gr đường + 5gr muối nấu sôi, 15gr bột bắp + 50gr nước hoà tan rồi đổ vào nồi. Khuấy đều với lửa vừa đến khi sệt lại thì thêm 30gr bơ, sau đó tắt bếp

- Bánh chín để nguội cắt miếng và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Happy Smile

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