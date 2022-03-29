Bánh mì chà bông xốt bơ trứng béo ngậy - Ăn sáng với một ly sữa tươi là hết bài!

Món ngon mỗi ngày 29/03/2022 11:21

Vội đi làm thì trữ sẵn bánh mì chà bông nhanh gọn, tiện lợi này thôi. Nhẹ nhàng nhưng ăn không sợ đói

BÁNH MÌ CHÀ BÔNG XỐT BƠ

Bánh mì chà bông xốt bơ trứng béo ngậy - Ăn sáng với một ly sữa tươi là hết bài! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr bột mì số 13
  • 100gr đường
  • 7gr men
  • 5gr muối
  • 1 quả trứng
  • 30gr bơ
  • 200ml nước/ sữa tươi không đường
  • 10-20gr bơ để quét khuôn
  • 1 quả trứng để quét mặt
  • Hành lá
  • Mè trắng

Cách làm:

- Trộn đều tất cả các nguyên liệu trừ bơ, nhồi 15 phút rồi cho bơ vào nhồi thêm 10 phút nữa  Nếu không có 

- Khay nướng thoa bơ ở đáy sau đó cho bột vô và dàn đều khuôn.

- Bỏ khay vô lò nướng và ủ tới khi bột nở gấp đôi.

- Bột nở lấy ra, lấy cái nĩa xăm xăm trên mặt bột để khi nướng bánh không bị phồng lên.

- 1 quả trứng gà đánh tan với 1 muỗng cafe nước rồi dùng chổi quét lên mặt bánh.

- Rắc hành lá cắt nhuyễn và mè trắng lên mặt bánh.

 

Bánh mì chà bông xốt bơ trứng béo ngậy - Ăn sáng với một ly sữa tươi là hết bài! - Ảnh 2

 

- Làm nóng lò trước, bỏ bánh vào nướng nhiệt 180 độ tới khi bánh vàng là được.

  • Xốt bơ:

- 180ml nước + 50gr đường + 5gr muối nấu sôi, 15gr bột bắp + 50gr nước hoà tan rồi đổ vào nồi. Khuấy đều với lửa vừa đến khi sệt lại thì thêm 30gr bơ, sau đó tắt bếp

- Bánh chín để nguội cắt miếng và thưởng thức

 

 

Bánh mì chà bông xốt bơ trứng béo ngậy - Ăn sáng với một ly sữa tươi là hết bài! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Happy Smile

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