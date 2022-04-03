Kem socola giòn đơn giản chỉ trong vài phút - cùng giải nhiệt thôi nào!

Món ngon mỗi ngày 03/04/2022 10:54

Kem que socola đậu phộng bùi béo thơm, kem không quá ngọt, có vị đắng nhẹ rất đã

KEM SOCOLA vỏ giòn làm trong 3 phút

Kem socola giòn đơn giản chỉ trong vài phút - cùng giải nhiệt thôi nào! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr whipping cream
  • 180gr sữa đặc
  • 30gr bột cacao
  • 300gr socola 55% cacao
  • 15gr dầu dừa
  • Đậu phộng rang/ hạnh nhân

Cách làm:

- Cho whipping lạnh vào đánh ở tốc độ cao trong 2 phút

- Cho lần lượt 180gr sữa đặc, bột cacao vào đánh tiếp 1 phút

- Cho vào túi bắt kem rồi bơm ra khuôn silicon làm kem que, hoặc cho vào hộp để làm kem viên

- Làm phẳng bề mặt kem, đậy nắp rồi để đông trong 5-6 tiếng

- Sau khi kem đông, làm tan chảy socola cùng với dầu dừa bằng cách đun cách thuỷ/ cho vào lò vi sóng

- Cho hạt cắt nhỏ vào

- Bỏ kem ra và nhúng vào cốc socola đun chảy. Để socola nguội bớt rồi nhúng một lớp socola và chờ socola đông lại

 

Kem socola giòn đơn giản chỉ trong vài phút - cùng giải nhiệt thôi nào! - Ảnh 2
Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Dung Bùi

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