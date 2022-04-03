Kem socola giòn đơn giản chỉ trong vài phút - cùng giải nhiệt thôi nào!

Kem que socola đậu phộng bùi béo thơm, kem không quá ngọt, có vị đắng nhẹ rất đã

KEM SOCOLA vỏ giòn làm trong 3 phút

Nguyên liệu:

500gr whipping cream

180gr sữa đặc

30gr bột cacao

300gr socola 55% cacao

15gr dầu dừa

Đậu phộng rang/ hạnh nhân

Cách làm:



- Cho whipping lạnh vào đánh ở tốc độ cao trong 2 phút

- Cho lần lượt 180gr sữa đặc, bột cacao vào đánh tiếp 1 phút

- Cho vào túi bắt kem rồi bơm ra khuôn silicon làm kem que, hoặc cho vào hộp để làm kem viên

- Làm phẳng bề mặt kem, đậy nắp rồi để đông trong 5-6 tiếng

- Sau khi kem đông, làm tan chảy socola cùng với dầu dừa bằng cách đun cách thuỷ/ cho vào lò vi sóng

- Cho hạt cắt nhỏ vào

- Bỏ kem ra và nhúng vào cốc socola đun chảy. Để socola nguội bớt rồi nhúng một lớp socola và chờ socola đông lại



Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Dung Bùi

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kem-socola-gion-don-gian-chi-trong-vai-phut-cung-giai-nhiet-thoi-nao-459834.html