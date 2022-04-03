Kem socola giòn đơn giản chỉ trong vài phút - cùng giải nhiệt thôi nào!

Kem que socola đậu phộng bùi béo thơm, kem không quá ngọt, có vị đắng nhẹ rất đã
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KEM SOCOLA vỏ giòn làm trong 3 phút
Nguyên liệu:
- 500gr whipping cream
- 180gr sữa đặc
- 30gr bột cacao
- 300gr socola 55% cacao
- 15gr dầu dừa
- Đậu phộng rang/ hạnh nhân
Cách làm:
- Cho whipping lạnh vào đánh ở tốc độ cao trong 2 phút
- Cho lần lượt 180gr sữa đặc, bột cacao vào đánh tiếp 1 phút
- Cho vào túi bắt kem rồi bơm ra khuôn silicon làm kem que, hoặc cho vào hộp để làm kem viên
- Làm phẳng bề mặt kem, đậy nắp rồi để đông trong 5-6 tiếng
- Sau khi kem đông, làm tan chảy socola cùng với dầu dừa bằng cách đun cách thuỷ/ cho vào lò vi sóng
- Cho hạt cắt nhỏ vào
- Bỏ kem ra và nhúng vào cốc socola đun chảy. Để socola nguội bớt rồi nhúng một lớp socola và chờ socola đông lại
Nguồn: Fb Dung Bùi