Bánh bao kim sa nhân bí đỏ béo ngậy - Hóng mẻ bánh nóng hổi thơm phức mới ra lò!

200gr bí đỏ

60ml nước cốt dừa

1 muỗng cafe đường

1 muỗng cafe bột năng

Cách làm:



Nhân bánh:

- Bí đỏ cắt miếng nhỏ và hấp chín nhừ

- Cho bí đỏ ra bát và nghiền thật nhuyễn

- Đường cho vào nước cốt dừa và khuấy cho tan.

- Cho bí đỏ, nước cốt dừa và đường vào nồi, thêm bột năng, trộn đều.

- Để lửa nhỏ và đảo đều tay đến khi hỗn hợp sệt lại là được.

- Chia nhân thành 10 phần, cho vào khay đá và để ngăn đông.

Vỏ bánh:

- Men, đường cho vào sữa tươi không đường để kích hoạt men, sau khoảng 10 phút men nổi bọt là men còn sống.

- Cho bột mì, bột năng, bột bí đỏ, bột nở, muối vào tô, trộn đều.

- Đổ hỗn hợp sữa vào tô bột, nhồi đều tay. Nhồi bột khoảng 15 phút, bột mịn và không dính tay thì cho bột vào tô, bọc kín, ủ bột 60 phút ở nhiệt độ phòng.

- Sau khi ủ, lấy bột ra và nhồi bột thêm 5-10 phút cho hết bọt khí. Chia bột thành các phần bằng nhau.

- Cán dẹt mỗi miếng bột thành hình tròn để chuẩn bị bọc nhân.

Bọc nhân:

- Lấy nhân từ tủ lạnh ra, đặt nhân vào giữa vỏ và túm miệng bột thật khít, vê thật tròn, tránh sau khi hấp bị hở nhân.

- Đặt bánh lên giấy nến hoặc khuôn giấy muffin tùy ý

- Để bánh đã tạo hình xong nghỉ khoảng 15 phút.

Hấp bánh:

- Cho nước vào xửng hấp, cho nước cao khoảng 3cm

- Sau khi nước sôi thì cho bánh vào hấp, hấp khoảng 15 phút với lửa to

- Trong khi hấp không nên mở nắp để tránh bánh bị xẹp, nên để bánh xa nhau, để bánh có không gian nở và không bị chèn ép hoặc dính vào nhau, bánh sẽ không đẹp.

- Hết thời gian hấp, để bánh trong nồi khoảng 5 phút rồi hãy mở nắp vung lấy bánh ra

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Mỡ Wasabi