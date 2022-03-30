Bánh giầy kẹp chả lụa - Vừa dễ làm và ăn thì siêu ngon, gợi nhớ tuổi thơ!

Món ngon mỗi ngày 30/03/2022 18:24

Làm bánh giầy tại nhà, nhanh gọn nhưng dễ ăn vô cùng

BÁNH GIẦY KẸP CHẢ

Bánh giầy kẹp chả lụa - Vừa dễ làm và ăn thì siêu ngon, gợi nhớ tuổi thơ! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 200gr bột nếp
  • 1 muỗng cafe bột gạo
  • 1/2 muỗng cafe muối
  • 200ml nước lọc
  • 20ml dầu ăn
  • 500gr chả lụa
  • 50gr chà bông
  • Muối tiêu lá chanh
  • Lá chuối

Cách làm:

- Cho hết bột nếp, bột gạo và muối vào một cái tô, trộn đều.

- Cho từ từ 200ml nước lọc vào, nhào đến khi hỗn hợp bột không bị dính tay là được. Sau đó để bột nghỉ 5 phút

- Chia bột thành các phần bằng nhau

- Thoa 1 ít dầu ăn vào lòng bàn tay rồi vo từng cục bột đã chia thành từng viên tròn. Dùng lòng bàn tay ép lại

- Lá chuối cắt thành từng miếng vừa với bánh. Thoa 1 ít dầu ăn lên lá chuối, sau đó đặt bánh lên. 

 

Bánh giầy kẹp chả lụa - Vừa dễ làm và ăn thì siêu ngon, gợi nhớ tuổi thơ! - Ảnh 2

 

- Hấp bánh trong khoảng 15 phút, lót khăn để hơi nước không bị chảy xuống bánh. Có thể kiểm tra bánh chín chưa bằng cách dùng que tăm xiên vào bánh

 

Bánh giầy kẹp chả lụa - Vừa dễ làm và ăn thì siêu ngon, gợi nhớ tuổi thơ! - Ảnh 3

 

- Cắt chả thành từng khúc vừa phải rồi kẹp với bánh

- Ăn kèm với chà bông nếu thích

 

Bánh giầy kẹp chả lụa - Vừa dễ làm và ăn thì siêu ngon, gợi nhớ tuổi thơ! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thao Ngo

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