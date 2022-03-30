Bánh giầy kẹp chả lụa - Vừa dễ làm và ăn thì siêu ngon, gợi nhớ tuổi thơ!

Làm bánh giầy tại nhà, nhanh gọn nhưng dễ ăn vô cùng

BÁNH GIẦY KẸP CHẢ

Nguyên liệu:

200gr bột nếp

1 muỗng cafe bột gạo

1/2 muỗng cafe muối

200ml nước lọc

20ml dầu ăn

500gr chả lụa

50gr chà bông

Muối tiêu lá chanh

Lá chuối

Cách làm:

- Cho hết bột nếp, bột gạo và muối vào một cái tô, trộn đều.

- Cho từ từ 200ml nước lọc vào, nhào đến khi hỗn hợp bột không bị dính tay là được. Sau đó để bột nghỉ 5 phút

- Chia bột thành các phần bằng nhau

- Thoa 1 ít dầu ăn vào lòng bàn tay rồi vo từng cục bột đã chia thành từng viên tròn. Dùng lòng bàn tay ép lại

- Lá chuối cắt thành từng miếng vừa với bánh. Thoa 1 ít dầu ăn lên lá chuối, sau đó đặt bánh lên.

- Hấp bánh trong khoảng 15 phút, lót khăn để hơi nước không bị chảy xuống bánh. Có thể kiểm tra bánh chín chưa bằng cách dùng que tăm xiên vào bánh

- Cắt chả thành từng khúc vừa phải rồi kẹp với bánh

- Ăn kèm với chà bông nếu thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thao Ngo

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/banh-giay-kep-cha-lua-vua-de-lam-va-an-thi-sieu-ngon-goi-nho-tuoi-tho-459075.html