Bún chả Hà Nội 36 phố phường - Ăn một lần 'nghiện' mãi hương vị!

- Cho phần tỏi, hành, sả vào máy xay thêm 2 muỗng đường nâu, 2 muỗng dầu hào, 1 muỗng nước mắm, 1 gói ngũ vị hương, 1 muỗng ớt bột. Xay nhuyễn thành phần xốt sệt sệt để ướp thịt.

- Cho thịt vào âu to rồi thêm phần xốt vào trộn đều, bọc màng thực phẩm lại để thịt trong tủ lạnh ướp từ 1-2 tiếng.

Phần chả:

- Thịt nạc vai băm nhuyễn trộn cùng 2 muỗng hành tím băm nhuyễn, 2 muỗng nước mắm, 1 muỗng hạt tiêu. Ướp trong 20 phút

Nước mắm:

- Cà rốt, dưa leo thái lát mỏng

- Cho 1 muỗng cafe muối, 1 trái chanh vào phần cà rốt, dưa leo trộn đều.

- Tỏi, ớt băm nhỏ.

- Nước mắm pha theo tỉ lệ 1 chén cơm nước lọc + 3 muỗng đường + 3 muỗng nước mắm + 1 trái chanh + tỏi ớt băm.

- Trộn đều và cho cà rốt, dưa leo vào sau cùng

Nướng thịt:

- Chẻ đôi 2/3 chiếc đũa rồi cho thịt vào giữa, dùng lạt buộc cố định lại. Xếp từng xiên vào nồi chiên không dầu và nướng.

- Nướng thịt khoảng 10 phút với nhiệt độ 180 độ, lật mặt thịt với 5 phút nữa trong 200 độ c

Nướng chả:

- Vê lại thành từng viên thịt, ấn dẹt, nướng ở 180 độ trong 10-15 phút rồi lấy ra trở mặt chả, rồi nướng thêm 5-7p nữa là được

- Cho thịt, vào nước mắm. Ăn kèm với bún và rau các loại.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thu Uyên