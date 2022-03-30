Bún chả Hà Nội 36 phố phường - Ăn một lần 'nghiện' mãi hương vị!

Làm bún chả tại nhà, thịt viên mềm mọng nước, thấm vị siêu ngon
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BÚN CHẢ HÀ NỘI
Nguyên liệu:
- Phần Thịt: Ba chỉ cắt miếng vừa ăn
- Xốt ướp thịt: Tỏi, hành tím, sả, đường nâu, dầu hào, nước mắm, ngũ vị hương, ớt bột
- Phần Chả: Thịt nạc vai xay
- Gia vị: nước mắm, hành tím, hạt tiêu
Cách làm:
- Phần thịt:
- Tỏi, hành, sả bóc vỏ đập dập thái nhỏ.
- Cho phần tỏi, hành, sả vào máy xay thêm 2 muỗng đường nâu, 2 muỗng dầu hào, 1 muỗng nước mắm, 1 gói ngũ vị hương, 1 muỗng ớt bột. Xay nhuyễn thành phần xốt sệt sệt để ướp thịt.
- Cho thịt vào âu to rồi thêm phần xốt vào trộn đều, bọc màng thực phẩm lại để thịt trong tủ lạnh ướp từ 1-2 tiếng.
- Phần chả:
- Thịt nạc vai băm nhuyễn trộn cùng 2 muỗng hành tím băm nhuyễn, 2 muỗng nước mắm, 1 muỗng hạt tiêu. Ướp trong 20 phút
- Nước mắm:
- Cà rốt, dưa leo thái lát mỏng
- Cho 1 muỗng cafe muối, 1 trái chanh vào phần cà rốt, dưa leo trộn đều.
- Tỏi, ớt băm nhỏ.
- Nước mắm pha theo tỉ lệ 1 chén cơm nước lọc + 3 muỗng đường + 3 muỗng nước mắm + 1 trái chanh + tỏi ớt băm.
- Trộn đều và cho cà rốt, dưa leo vào sau cùng
- Nướng thịt:
- Chẻ đôi 2/3 chiếc đũa rồi cho thịt vào giữa, dùng lạt buộc cố định lại. Xếp từng xiên vào nồi chiên không dầu và nướng.
- Nướng thịt khoảng 10 phút với nhiệt độ 180 độ, lật mặt thịt với 5 phút nữa trong 200 độ c
- Nướng chả:
- Vê lại thành từng viên thịt, ấn dẹt, nướng ở 180 độ trong 10-15 phút rồi lấy ra trở mặt chả, rồi nướng thêm 5-7p nữa là được
- Cho thịt, vào nước mắm. Ăn kèm với bún và rau các loại.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thu Uyên