Bún chả Hà Nội 36 phố phường - Ăn một lần 'nghiện' mãi hương vị!

Món ngon mỗi ngày 30/03/2022 11:11

Làm bún chả tại nhà, thịt viên mềm mọng nước, thấm vị siêu ngon

BÚN CHẢ HÀ NỘI

Bún chả Hà Nội 36 phố phường - Ăn một lần 'nghiện' mãi hương vị! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Phần Thịt: Ba chỉ cắt miếng vừa ăn
  • Xốt ướp thịt: Tỏi, hành tím, sả, đường nâu, dầu hào, nước mắm, ngũ vị hương, ớt bột 
  • Phần Chả: Thịt nạc vai xay
  • Gia vị: nước mắm, hành tím, hạt tiêu

Cách làm:

  •  Phần thịt:

- Tỏi, hành, sả bóc vỏ đập dập thái nhỏ.

- Cho phần tỏi, hành, sả vào máy xay thêm 2 muỗng đường nâu, 2 muỗng dầu hào, 1 muỗng nước mắm, 1 gói ngũ vị hương, 1 muỗng ớt bột. Xay nhuyễn thành phần xốt sệt sệt để ướp thịt.

- Cho thịt vào âu to rồi thêm phần xốt vào trộn đều, bọc màng thực phẩm lại để thịt trong tủ lạnh ướp từ 1-2 tiếng.

  • Phần chả:

- Thịt nạc vai băm nhuyễn trộn cùng 2 muỗng hành tím băm nhuyễn, 2 muỗng nước mắm, 1 muỗng hạt tiêu. Ướp trong 20 phút

  • Nước mắm:

- Cà rốt, dưa leo thái lát mỏng

- Cho 1 muỗng cafe muối, 1 trái chanh vào phần cà rốt, dưa leo trộn đều.

- Tỏi, ớt băm nhỏ.

- Nước mắm pha theo tỉ lệ 1 chén cơm nước lọc + 3 muỗng đường + 3 muỗng nước mắm + 1 trái chanh + tỏi ớt băm.

- Trộn đều và cho cà rốt, dưa leo vào sau cùng

 

Bún chả Hà Nội 36 phố phường - Ăn một lần 'nghiện' mãi hương vị! - Ảnh 2

  • Nướng thịt:

- Chẻ đôi 2/3 chiếc đũa rồi cho thịt vào giữa, dùng lạt buộc cố định lại. Xếp từng xiên vào nồi chiên không dầu và nướng.

 

Bún chả Hà Nội 36 phố phường - Ăn một lần 'nghiện' mãi hương vị! - Ảnh 3

 

- Nướng thịt khoảng 10 phút với nhiệt độ 180 độ, lật mặt thịt với 5 phút nữa trong 200 độ c

  • Nướng chả:

- Vê lại thành từng viên thịt, ấn dẹt, nướng ở 180 độ trong 10-15 phút rồi lấy ra trở mặt chả, rồi nướng thêm 5-7p nữa là được 

- Cho thịt, vào nước mắm. Ăn kèm với bún và rau các loại.

 

Bún chả Hà Nội 36 phố phường - Ăn một lần 'nghiện' mãi hương vị! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Thu Uyên

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